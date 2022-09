Transfercoup fÃ¼r die TÃ¶lzer LÃ¶wen

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und die dritte Kontingentstelle besetzt. Mit Nick Huard kommt ein...

Mit Nick Huard kommt ein kanadischer Stürmer nach Bad Tölz, der in Deutschland kein Unbekannter ist.

Der 31-jährige Mittelstürmer kann reichlich Erfahrung und Scorer-Qualitäten vorweisen. Bekannt wurde er durch seine vier erfolgreichen Jahre in der DEL2, wo er für die Dresdner Eislöwen spielte. Bei den Sachsen sammelte er in 216 Spielen beachtliche 241 Punkte, was ihn immer unter die besten Punktesammler brachte.

„Ich bin sehr glücklich, dass der Transfer geklappt hat. Nick wird unsere Qualität steigern. Ich habe viel mit ihm gesprochen und ich weiß, dass er genau der Typ Spieler ist, der uns noch gefehlt hat“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster über den Neuzugang.

Nick Huard selbst freut sich bereits auf seine neue Aufgabe. „Ich habe sehr gerne in Deutschland gespielt, kenne die Tölzer Eishalle und freue mich auf die Gegend. Meine Aufgabe wird es sein, als Leader die Mannschaft zu unterstützen“, erklärt der Kanadier.

„Nick hat in seiner gesamten Profilaufbahn immer abgeliefert und top gepunktet. Ihn in unseren Reihen zu haben, darf uns schon etwas stolz machen. Nun werden wir für unsere Hartnäckigkeit und Geduld belohnt“, sagt Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader zur Neuverpflichtung.

Der Center spielte von 2017 bis 2021 in Dresden, ehe er in der vergangenen Saison für den rumänischen Club ASC Corona Brasov auflief, wo er in 59 Spielen 82 Scorerpunkte auf seinem Konto verbuchen konnte.