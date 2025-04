Transfercoup fÃ¼r die Riverkings: Mika Reuter unterschreibt in Landsberg!

Landsberg. (PM HCL) Mit einem echten Transferknaller können die Riverkings das Team für die anstehende Saison verstärken.

Mika Reuter kehrt vom EHC Königsbrunn zu seinen Wurzeln zurück. Der Ur-Landsberger durchlief alle Nachwuchsmannschaften des HC Landsberg und spielte bereits zehn Spielzeiten für die erste Mannschaft. Jetzt, mit 27 Jahren, hat er sich zu einem der absoluten Top-Spieler der Bayernliga entwickelt. Für die Riverkings stand er bereits in 220 Spielen auf dem Eis.

Der Linksschütze spielte 111 Spiele in der Oberliga und erzielte dabei 82 Punkte. In der vergangenen Saison punktete er 42 Mal in 29 Spielen und war damit der drittbeste Scorer in Königsbrunn.

Vizepräsident Michael Grundei: „Es war uns immer ein Anliegen, Mika irgendwann wieder zu seinem Heimatverein zu holen. Wir sind stolz und froh, dass es jetzt geklappt hat. Der Kontakt war nie abgerissen und wir haben natürlich Mikas Werdegang in Königsbrunn intensiv verfolgt. Er ist ein Führungsspieler in Königsbrunn gewesen und das soll er dann natürlich auch bei uns sein.“

Trainer Martin Hoffmann: „Wir freuen uns, dass es gelungen ist mit Mika einen der besten deutschen Spieler der Bayernliga wieder zurück zu seinem Heimatverein zu lotsen. Mika ist technisch stark und ist ein hervorragender Schlittschuhläufer. Mit ihm gewinnen wir außerdem einen Spieler, der aufgrund der gewonnenen Meisterschaften in Königsbrunn die richtige Siegermentalität mit nach Landsberg bringt. Mika wird unser läuferisch intensives Spiel sicher auf ein höheres Level heben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Mika Reuter: „Ich freue mich, wieder für meinen Heimatverein auflaufen zu können. Für mich war es wichtig, auch mal außerhalb von Landsberg zu spielen. In Königsbrunn hatte ich jetzt eine tolle Zeit. Ich habe aber immer gemerkt, dass es etwas Besonderes ist, wenn ich in Landsberg auf dem Eis stand. Und so war es jetzt die logische Konsequenz, wieder hierher zurückzukehren. Ich freue mich auf meine alten und neuen Mannschaftskollegen, die unglaublichen Fans und das gesamte Umfeld. In Landsberg hat man in der vergangenen Saison gesehen, was sich hier bereits alles entwickelt hat und noch entwickeln kann. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Entwicklung noch weiter vorantreiben können und glaube, dass wir in der nächsten Saison sicher ein gutes Stück weiter oben landen werden. Ich kann es kaum erwarten, dass es im September endlich losgeht!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV