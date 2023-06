Transfercoup für den ERSC Amberg

Amberg. (PM ERSC) Das ist sicherlich eine Personalie, die für einiges Aufsehen sorgt: Kevin Lavallee wechselt von den Selber Wölfen aus der DEL2 zum...

Amberg. (PM ERSC) Das ist sicherlich eine Personalie, die für einiges Aufsehen sorgt: Kevin Lavallee wechselt von den Selber Wölfen aus der DEL2 zum ERSC Amberg in die Eishockey-Bayernliga.

Für den 41-jährigen Deutsch-Kanadier aus Montreal ist es im Prinzip eine Rückkehr zu seinen Anfängen in Deutschland, denn beim ERSC war 2003 seine erste Profistation, seinerzeit unter Coach Luciano Basile in der Oberliga Süd. Aus dem Nachwuchs des Augsburger EV war er nach Amberg gewechselt und hatte mit 34 Scorerpunkten aus 54 Spielen als Verteidiger einen durchaus beachtenswerten Einstand.

Nach dem wirtschaftlich bedingten Rückzug des ERSC wechselte der 190 cm große und 93 kg schwere Rechtsschütze nach Straubing und begann damit eine sehr abwechslungsreiche Karriere. In der stehen 513 DEL-Spiele mit 92 Scorerpunkten und 407 DEL2-Spiele mit 161 Scorerpunkten zu Buche, dazu insgesamt 694 Strafminuten. Seine Arbeitgeber waren unter anderem in Augsburg, Schwenningen, München, Köln, Hamburg oder Bremerhaven. Dazu kommen noch 14 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2012 mit der persönlichen Bilanz von 6 Scorerpunkten. Dass er körperlich immer noch gut in Form ist, zeigen die 50 Einsätze aus der Vorsaison bei den Selber Wölfen in der DEL2. Beim ERSC wird Lavallee mit der Trikotnummer 20 auflaufen.

Ausschlaggebend für den Wechsel zu den Wild Lions war die Möglichkeit für Kevin Lavallee, beim ERSC-Partner Sport Signage in Amberg einen beruflichen Einstieg zu erhalten: „Das war sicher entscheidend“, weiß Vorstand Mustafa Sugle.

Mit seiner körperlichen Präsenz und der enormen Erfahrung kann Lavallee zum Schlüsselspieler werden, nicht nur für die schon im Vorjahr sehr starke Defensive der Wild Lions, sondern auch in der Spieleröffnung und als Leitfigur für die jüngeren Spieler. „Das Trainerteam, die künftigen Mannschaftskollegen und die sportliche Leitung freuen sich außerordentlich über diesen Transfer“, bestätigt Teammanager Chris Spanger – und sicherlich auch die zahlreichen ERSC-Fans.

