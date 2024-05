Transfercoup! ERSC Amberg verpflichtet StÃ¼rmer mit NHL-Erfahrung

Amberg. (PM ERSC) Das kann man getrost einen Transfercoup nennen: Der ERSC Amberg gibt die Verpflichtung von Tomas Plihal bekannt. Der tschechische Center kommt...

Amberg. (PM ERSC) Das kann man getrost einen Transfercoup nennen: Der ERSC Amberg gibt die Verpflichtung von Tomas Plihal bekannt.

Der tschechische Center kommt vom Ligakonkurrenten Erding Gladiators und hat in seiner beeindruckenden Karriere mit mehr als 1400 Spielen und 1000 Punkten unter anderem mehr als 90 Einsätze in der National Hockey League absolviert. Sowohl ERSC-Coach Dirk Salinger wie auch der sportliche Leiter Chris Spanger sprechen von einem „absoluten Wunschspieler“.

Spanger erklärte, dass man intensiv auf der Suche nach einem erfahrenen Mittelstürmer gewesen sei: „Wir konnten Tomas im Prinzip vor dem Saisonende vier Wochen lang beobachten, weil wir das letzte Hauptrundenspiel und auch die Playoff-Serie gegen Erding bestritten. Er ist uns stets aufgefallen weil er sehr mannschaftsdienlich spielte, sich voll in den Dienst des Teams stellte und extrem torgefährlich war“, beschreibt Spanger die Vorzüge Plihals. Die professionelle Einstellung des 41-jährigen spiegele sich auch in seiner Fitness wieder. Erst nach Saisonende habe man persönlichen Kontakt aufgenommen und die Gespräche seien sehr gut verlaufen. Zuletzt war Plihal auch mit seiner Familie zwei Tage in Amberg zu Besuch, wo man den Wechsel zum ERSC dann fixierte.

In seiner sportlichen Vita stechen bei dem athletischen (190 cm/ 86 kg) Mittelstürmer vor allem seine Stationen in Nordamerika hervor mit 93 Einsätzen in der NHL (San Jose), 172 in der WHL (Kootenay) und 240 in der AHL (Cleveland, Worcester), darüber hinaus in Tschechien und Finnland. In Deutschland ging Plihal für Heilbronn, Landshut, Regensburg und zuletzt Erding auf Torejagd. Für die Gladiators verbuchte er in 49 Begegnungen 67 Punkte. Beim ERSC Amberg wird Plihal die Rückennummer 39 erhalten.