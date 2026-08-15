Transfercoup beim Trainingsauftakt der HEC Falken

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner EC Falken haben beim heutigen ersten öffentlichen Training der neu formierten Mannschaft für eine besondere Überraschung gesorgt.

Mit Tyler Spurgeon präsentierten die Falken einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für die anstehende Oberliga-Saison. Der erfahrene Kanadier mit deutschem Pass wechselt vom DEL2-Aufsteiger ECDC Memmingen Indians ins Unterland und wird künftig das Trikot mit der Nummer 91 tragen.

Bereits seit einiger Zeit haben die Verantwortlichen um Geschäftsführer Kai Sellers und Headcoach Jason O’Leary sorgfältig den Markt sondiert, nun ergab sich für die Falken die Chance, den 40-jährigen Führungsspieler zu verpflichten. Die Fähigkeiten von Tyler Spurgeon auf dem Eis sind unbestritten. Als fleißiger und kampfstarker Center sorgt er dauerhaft für Gefahr vor dem gegnerischen Gehäuse und ist zudem ein herausragender Bullyspieler. Auch abseits des Eises gilt er als Paradebeispiel in Sachen Charakterstärke und Leaderqualitäten. Sinnbildlich hierfür steht, dass er in den vergangenen zehn (!) Spielzeiten stets sein Team als Kapitän anführte.

Die Vorstellung beim ersten öffentlichen Training dabei bewusst gewählt: Vor zahlreichen Fans wurde Spurgeon als Überraschung im nagelneuen Falken-Trikot präsentiert und von den Anhängern in Heilbronn willkommen geheißen.

In Edmonton (Kanada) geboren, wurde er nach seiner Nachwuchszeit im Jahr 2004 in der achten Runde von den ebenfalls dort beheimateten Oilers (NHL) gedraftet und unterschrieb 2006 gar einen Einstiegsvertrag. Es folgten zahlreiche Spiele in der ECHL und in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga AHL, bevor er erste Spuren in Europa hinterließ.

Zur Saison 2015/2016 wechselte der Linksschütze in die höchste Spielklasse Österreichs, die damalige EBEL. Für den HC Innsbruck absolvierte Spurgeon in fünf Spielzeiten 263 Spiele und sammelte dabei 198 Punkte.

Es folgte der Wechsel zum ESV Kaufbeuren in die DEL2, wo er in vier Saisons auf insgesamt 227 Partien und 198 Punkte zurückblicken kann. Nachdem sein Engagement bei den Jokern endete, heuerte er unweit der Wertachstadt bei den Indians aus Memmingen in der Oberliga Süd an.

Auf Anhieb avancierte der ca. 1,80 m große und 86 kg schwere Spurgeon zum Publikumsliebling und zahlte das Vertrauen eindrucksvoll auf dem Eis zurück. In seinen beiden Jahren bei den Indianern kommt er in 126 Begegnungen auf starke 137 Punkte (49 Tore / 88 Assists).

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tyler Spurgeon @ Elite Prospects

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