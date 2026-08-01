Transfer von Ryan MacKinnon fix: Vielseitigkeit und Erfahrung für die Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ihre Defensive weiter verstärkt und Ryan MacKinnon verpflichtet.

Der 31-jährige Kanadier wechselt von den Steinbach Black Wings Linz nach Dresden und wird künftig mit der Rückennummer 4 für die Blau-Weißen auflaufen.

MacKinnon bringt die Erfahrung aus Nordamerika und Europa mit an die Elbe. In der American Hockey League (AHL) absolvierte der Verteidiger insgesamt 93 Spiele für die Bridgeport Islanders und die Belleville Senators. Hinzu kommen mehr als 140 Einsätze in der ECHL für die Worcester Railers und die Reading Royals, in denen er 62 Scorerpunkte erzielte.

Zur Saison 2024/2025 wagte der Rechtsschütze erstmals den Schritt nach Europa und schloss sich dem slowakischen Erstligisten HK Spišská Nová Ves an. Mit dem Club wurde er Hauptrundensieger der slowakischen Extraliga und zählte mit seiner Punktausbeute zu den fünf besten Verteidigern der Liga. Nach einer Saison in der Slowakei wechselte MacKinnon nach Österreich, ehe er nun seine nächste Station in Dresden antritt.

Bohuslav Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ryan ist ein Verteidiger, der unser Spiel in beide Richtungen bereichern wird. Er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, bewegt die Scheibe schnell und trifft auf dem Eis gute Entscheidungen. Gleichzeitig scheut er keinen Zweikampf und kann in allen Spielsituationen eingesetzt werden, sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing. Genau diese Vielseitigkeit und Erfahrung haben wir für unsere Defensive gesucht.“

Ryan MacKinnon: „Die Gespräche mit Bo und den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt. Besonders spannend war es zu erfahren, dass Bo vor vielen Jahren für die Summerside Western Capitals gespielt hat, als mein Vater dort Mitbesitzer des Clubs war. Das zeigt, wie klein die Eishockeywelt manchmal ist. Meine Familie und ich wollten Deutschland schon lange kennenlernen und freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel in Dresden. Ich möchte meine Stärken auf dem großen Eis einbringen, in allen Spielsituationen Verantwortung übernehmen und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“

Mit der Verpflichtung von Ryan MacKinnon stehen aktuell fünf Kontingentspieler im Kader der Dresdner Eislöwen. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung können sich innerhalb des Kaders noch Veränderungen ergeben, sodass sich auch die Besetzung der Kontingentstellen verändern kann.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Ryan MacKinnon @ Elite Prospects

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