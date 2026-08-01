Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Dresdner Eislöwen Transfer von Ryan MacKinnon fix: Vielseitigkeit und Erfahrung für die Eislöwen
Dresdner EislöwenTransfer-News

Transfer von Ryan MacKinnon fix: Vielseitigkeit und Erfahrung für die Eislöwen

1. August 20262 Mins read56
Share
Ryan MacKinnon (Steinbach Black Wings Linz) - © Eisenbauer, Black Wings Linz
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben ihre Defensive weiter verstärkt und Ryan MacKinnon verpflichtet.

Der 31-jährige Kanadier wechselt von den Steinbach Black Wings Linz nach Dresden und wird künftig mit der Rückennummer 4 für die Blau-Weißen auflaufen.

MacKinnon bringt die Erfahrung aus Nordamerika und Europa mit an die Elbe. In der American Hockey League (AHL) absolvierte der Verteidiger insgesamt 93 Spiele für die Bridgeport Islanders und die Belleville Senators. Hinzu kommen mehr als 140 Einsätze in der ECHL für die Worcester Railers und die Reading Royals, in denen er 62 Scorerpunkte erzielte.

Zur Saison 2024/2025 wagte der Rechtsschütze erstmals den Schritt nach Europa und schloss sich dem slowakischen Erstligisten HK Spišská Nová Ves an. Mit dem Club wurde er Hauptrundensieger der slowakischen Extraliga und zählte mit seiner Punktausbeute zu den fünf besten Verteidigern der Liga. Nach einer Saison in der Slowakei wechselte MacKinnon nach Österreich, ehe er nun seine nächste Station in Dresden antritt.

Bohuslav Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ryan ist ein Verteidiger, der unser Spiel in beide Richtungen bereichern wird. Er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, bewegt die Scheibe schnell und trifft auf dem Eis gute Entscheidungen. Gleichzeitig scheut er keinen Zweikampf und kann in allen Spielsituationen eingesetzt werden, sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing. Genau diese Vielseitigkeit und Erfahrung haben wir für unsere Defensive gesucht.“

Ryan MacKinnon: „Die Gespräche mit Bo und den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt. Besonders spannend war es zu erfahren, dass Bo vor vielen Jahren für die Summerside Western Capitals gespielt hat, als mein Vater dort Mitbesitzer des Clubs war. Das zeigt, wie klein die Eishockeywelt manchmal ist. Meine Familie und ich wollten Deutschland schon lange kennenlernen und freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel in Dresden. Ich möchte meine Stärken auf dem großen Eis einbringen, in allen Spielsituationen Verantwortung übernehmen und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“

Mit der Verpflichtung von Ryan MacKinnon stehen aktuell fünf Kontingentspieler im Kader der Dresdner Eislöwen. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung können sich innerhalb des Kaders noch Veränderungen ergeben, sodass sich auch die Besetzung der Kontingentstellen verändern kann.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Ryan MacKinnon @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

219
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Herne: Erfahrener Center wechselt an den Gysenberg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herner EVTransfer-News

Herne: Erfahrener Center wechselt an den Gysenberg

Herne. (PM HEV) Mit Gianluca Balla verpflichten die Miners einen weiteren erfahrenen...

By1. August 2026
Pioneers VorarlbergTransfer-News

Unverhofft kommt leider oft: Pioneers müssen auf Head Coach Janne Grönvall verzichten

Dornbirn. (PM Pioneers) Die Pioneers Vorarlberg müssen kurz vor dem geplanten Trainingsstart...

By1. August 2026
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Black Hawks verpflichten Grady Hobbs

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihre zweite Kontingentstelle...

By31. Juli 2026
EC Bregenzerwald Hockey TigersTransfer-News

Hockey Tigers holen Tiroler Offensivpower mit reichem Erfahrungsschatz

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Die Tigers können einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für...

By31. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten