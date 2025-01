Transfer perfekt: Kassel Huskies reaktivieren David Wolf

Kassel. (PM Huskies) Die Schlittenhunde nehmen den 35-jährigen Flügelstürmer David Wolf unter Vertrag.

Wolf trainiert seit vergangener Woche mit dem Team und schließt sich nun für den Rest der Saison den Huskies an.

Der zweifache Deutsche Meister mit den Hannover Scorpions und Adler Mannheim kommt mit der Erfahrung aus 700 DEL-Spielen an die Fulda. In Mannheim lernte der 189cm große Angreifer das Eishockeyspielen. Er trug die vergangenen acht Jahre das Trikot der Adler.

Wolf hat Deutschland zweimal bei den Olympischen Spielen vertreten und gehörte 2018 dem Silbermedaillen-Team von Pyeongchang an. In der Saison 2014/15 absolvierte der Linksschütze drei Spiele für die Calgary Flames in der NHL.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „David ist ein erfahrener Spieler, der mit allen Wassern gewaschen ist. Er wird uns nicht nur spielerisch weiterhelfen, sondern bringt Leadership und eine starke Mentalität mit in unser Team. Mit seiner starken Physis und kämpferischen Spielweise wird er für uns sicherlich schnell zu einem Unterschiedsspieler werden.“

