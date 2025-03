Transfer fix! Der beste deutsche StÃ¼rmer der LÃ¶wen Frankfurt trÃ¤gt zukÃ¼nftig den Rooster auf dem Trikot

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Julian Napravnik vom Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt.

Bei den Mainstädtern bestritt Napravnik in der abgelaufenen Saison alle Spiele und war mit 33 Scorerpunkten in 54 Spielen punktbester deutscher Akteur seiner Mannschaft. Die Löwen scheiterten in der ersten Playoff-Runde an den Straubing Tigers.

Der 27-Jährige wechselte 2023 nach Frankfurt, nachdem er zuvor insgesamt sieben Jahre in Nordamerika aktiv war. In seiner Zeit in der nordamerikanischen Nachwuchsliga USHL spielte der Flügelstürmer bei den Des Moines Buccaneers zwei Jahre lang mit Roosters-Verteidiger Colin Ugbekile zusammen.

Anschließend spielte Napravnik insgesamt vier Jahre am College in Minnesota State, ehe bei den Hershey Bears erste Einsätze in der AHL folgten. Ausgebildet wurde der Linksschütze in der Jugend des EC Bad Nauheim und bei den Jungadlern Mannheim. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland brachte es Napravnik auf zwei Länderspiele für den DEB und 88 DEL-Spiele (54 Scorerpunkte).

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir Julian davon überzeugen konnten, in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu spielen. Er ist schon jetzt ein Spieler, der auf diesem Niveau in der Lage ist, konstant gute Leistungen zu bringen, aber wir wollen ihm auch dabei helfen, noch besser zu werden“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

„Die Perspektive, die Franz mir für meine persönliche Entwicklung und die Ziele, die wir gemeinsam mit den Roosters verfolgen wollen, aufgezeigt hat, hat mich überzeugt. Ich freue mich darauf, in Iserlohn meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sein können“, sagt Napravnik.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Julian Napravniks Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV