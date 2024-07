Transfer-Coup fÃ¼r die Starbulls: Ville JÃ¤rvelÃ¤inen stÃ¼rmt ab der kommenden Saison fÃ¼r Rosenheim mit deutschem Pass

Rosenheim. (PM Starbulls) Knapp 16 Wochen nach dem Saisonende ist ein weiteres Puzzlestück gefunden. Der 31-jährige Finne Ville Järveläinen wechselt zur neuen Saison von...

Rosenheim. (PM Starbulls) Knapp 16 Wochen nach dem Saisonende ist ein weiteres Puzzlestück gefunden.

Der 31-jährige Finne Ville Järveläinen wechselt zur neuen Saison von Weißwasser nach Rosenheim.

In den vergangenen Wochen kursierten bereits viele Gerüchte rund um den Transfer von Ville Järveläinen. Nun können die Starbulls Rosenheim die Verpflichtung auch öffentlich bestätigen. Der 31-jährige Stürmer aus Finnland wird ab der kommenden Saison als Zwei-Flaggen-Spieler in Rosenheim auflaufen.

Geballte DEL2 Erfahrung und Scoringpower

Järveläinen kann im Laufe seiner Karriere bereits auf 7 Spielzeiten in der DEL2 zurückblicken. In seinen 389 Spielen in der zweithöchsten deutschen Liga konnte Järveläinen insgesamt 412 Scorerpunkte verbuchen und kommt somit im Durchschnitt auf 1,06 Punkte pro Spiel. Auch in der letzten Saison bei den Lausitzer Füchsen konnte der Rechtsschütze überzeugen. Mit 20 Toren und 19 Vorlagen erreichte er starke 39 Scorerpunkte.

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, über Järveläinen: „Mit Ville bekommen wir einen sehr torgefährlichen Spieler zu uns ins Team. Diese Torgefährlichkeit hat er schon mehrmals unter Beweis stellen können. In unseren Reihen ist Järveläinen als Top sechs Stümer eingeplant und soll vor allem auch unser Überzahlspiel gefährlicher machen. Außerdem bringt er auch einiges an Führungsqualitäten mit nach Rosenheim, was dem Kader auf dem Eis und in der Kabine sicherlich gut tun wird.“

Besonders wichtig als Zwei-Flaggen-Spieler

Mit Ville Järveläinen konnten die Starbulls Rosenheim einen Spieler verpflichten, welcher durch seinen deutschen Pass nun auch keine Kontingentstelle mehr besetzt. Vorstand Hötzendorfer zu Järveläinen: „Ville ist einer dieser klassischen Knipser-Typen. Quirlig, schnell und mit einem Auge dafür, wo Du stehen musst. 412 Punkte in 389 DEL2-Spielen sprechen für sich. Ville ist schwer auszurechnen für den Gegner und schafft durch seine Bewegung in der Angriffszone immer wieder Lücken auch für andere Mitspieler. Von der Scheibe ist er nur schwer zu trennen und an einem guten Tag schießt er den Gegner auch mal allein ab. Ich kann mich da an die Playdown-Serie Tölz gegen Bayreuth erinnern, als er für Bayreuth die Tölzer Löwen in Spiel 7 mit einem Hattrick komplett humorlos und praktisch im Alleingang in die Oberliga schoss. Der Ville funktioniert auch in den schwierigen Situationen in Playoffs oder Playdowns. In dieser Form bekommt man das nicht so ohne Weiteres. Außerdem ist er ein guter Typ in der Kabine. Nicht umsonst war er in Bayreuth lange Assistent bzw. Kapitän. Mit 31 Jahren im besten Eishockeyalter und seit Neuestem auch noch als deutscher Staatsbürger ist er für uns in Rosenheim ein großer Gewinn.“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Tor: Autio (AL), Mühlberger, Scherer

Verteidigung: Dybowski, Gnyp (U24), Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Tiffels, Vollmayer, Zerressen

Sturm: Ewanyk, Handschuh (U24), Hauner, Järveläinen, Kuqi (U24), Laub, Nirschl, Sarault (AL), Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21)