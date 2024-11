Transfer Coup: Black Hawks holen Carter Popoff in die DreiflÃ¼sse Stadt zurÃ¼ck

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben nach dem bitteren Karriereende von Jakub Cizek auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Carter Popoff kehrt zu den...

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks haben nach dem bitteren Karriereende von Jakub Cizek auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Carter Popoff kehrt zu den Passau Black Hawks zurück. Bereits in der Saison 2022/23 schnürte Popoff für die Habichte die Schlittschuhe. Der technisch starke Kanadier mit großem Spielverständnis erzielte in nur 35 Spielen sagenhafte 61 Scorerpunkte. Popoff gehörte in der Oberliga außerdem zu den absoluten Top-Bully-Spielern. Mit seinen starken Leistungen in Passau spielte sich Popoff in den Fokus der Spitzenclubs. 2023/24 ging Carter Popoff für den Deggendorfer SC auf Torejagd und konnte 57 Scorerpunkte sammeln. Mit der Rückkehr zu den Passau Black Hawks schließt sich nun der Kreis.

„Wir sind froh, dass uns der Coup mit Carter Popoff geglückt ist. Das war in der Deutschland Cup Pause ein hartes Stück Arbeit. Wir sind überzeugt das Carter uns weiterhilft auch in der Rolle des Spielmachers auf der Centerposition. Carter war genau das Puzzleteil was uns noch gefehlt hat.“ freut sich der Trainer und sportliche Leiter Thomas Vogl.

Und auch für Geschäftsführer Kevin Dierks ist die Verpflichtung von Carter Popoff ein starkes Signal. „Für uns als Standort, ist es grundsätzlich schön, dass so ein Spieler wie Carter Popoff sich wieder für die Passau Black Hawks entscheidet.“

Das nächste Spiel absolvieren die Passau Black Hawks am 15.11. beim Höchstadter EC. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 17.11.2024 um 18 Uhr gegen den EV Füssen statt. Tickets für das Heimspiel gegen den EV Füssen sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

