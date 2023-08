Trainingsstart auf dem Eis beim TEV â€“ Neuzugang vorerst beruflich in Nordamerika

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Er war einer der ersten fixen Neuzugänge beim TEV Miesbach, doch ob er rechtzeitig zum Saisonstart für den TEV...

Miesbach. (PM TEV) Er war einer der ersten fixen Neuzugänge beim TEV Miesbach, doch ob er rechtzeitig zum Saisonstart für den TEV auf dem Eis steht ist noch unsicher.

Die Rede ist vom besten Bayernligaspieler der Saison 2021/2022 Christian Neuert.

Zum Trainingsstart am kommenden Dienstag wird der 32-jährige Angreifer zunächst seine neuen Kollegen in Miesbach kennenlernen und mit ihnen aufs Eis gehen, bevor in der kommenden Woche dann aber ein Flug in die USA ansteht. Denn Christian Neuert wird zunächst als Trainer in einem Trainingscamp agieren und hat die Chance sich darüber für einen Kaderplatz in einer höheren nordamerikanischen Liga zu qualifizieren. Natürlich ist somit auch nicht gewiss, wann und ob Christian Neuert zurückkommt, aber die Verantwortlichen beim TEV wollen dem Rechtsschützen diese Chance nicht verwehren und erlaubten Christian Neuert unverzüglich das Angebot zu realisieren.

Mit Neuert konnten die Verantwortlichen einen der stärksten Bayernligastürmer der letzten beidem Jahre verpflichten, der bereits über eine große Erfahrung in der DEL2 und Oberliga verfügt. Der 1,87m große Center spielte zudem schon in Deutschlands höchster Spielklasse der DEL und erzielte dort in 39 Spielen einen Treffer für die Grizzly Adams Wolfsburg. Bereits mit 17 Jahren debütierte er beim diesjährigen Aufsteiger aus Dingolfing in der Bayernliga, ehe er sich in den kommenden Jahren fest in der Oberliga bei seinem Heimatverein dem Deggendorfer SC etablierte und rund 150 Partien absolvierte. 2013 folgte der Wechsel zu den Hannover Scorpions in die Oberliga Nord, wo er mit 16 Toren und 31 Assists seinen wesentlichen Beitrag zur Hauptrundenmeisterschaft beitrug. Nach dieser Saison folgte der Sprung in die DEL nach Wolfsburg, wo er auch mit einer Förderlizenz für die Eispiraten Crimmitschau ausgestattet wurde und so auch Erfahrung in der DEL2 sammeln konnte. Diese Loga war dann auch seine Heimat in den kommenden sechs Jahren. Dabei spielte er zwei Jahre für die Starbulls Rosenheim. Seine weiteren Stationen in der DEL2 in der er knapp 300 Spiele bestritt waren Weißwasser, Freiburg, Bayreuth und Dresden. Zur Saison 2021/2022 folgte dann der Wechsel in die Bayernliga zum EHC Waldkraiburg und dort konnte er im ersten Jahr in 39 Spielen 26 Tore erzielen und 50 Tore vorbereiten. In der vergangenen Saison erreichte er in 32 Spielen 21 Tore und 33 Assists.

Sollte Christian Neuert in der kommenden Saison für den TEV angreifen trägt er seine gewohnte Trikotnummer 13.

Der TEV heißt Christian Neuert herzlich Willkommen beim TEV Miesbach und wünscht ihm alles Gute für sein Engagement in den USA.

Info’s zum Trainingstart:

Am kommenden Dienstag absolviert der TEV sein erstes Eistraining in der Miesbacher Eishalle. Unter der Anleitung von Trainer Zdenek Travnicek werden vermutlich fast alle Spieler im Kader auf dem Eis stehen.

