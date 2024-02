Trainingslehrgang in Ilmenau beendet / Am kommenden Freitag geht es erneut nach Ilmenau

Ilmenau. (PM Para Eish.) Am vergangenen Wochenende war das Team um Trainer-Duo Andreas Pokorny und Michael Gursinsky in Ilmenau zu Gast. Vier Eiseinheiten und...

Ilmenau. (PM Para Eish.) Am vergangenen Wochenende war das Team um Trainer-Duo Andreas Pokorny und Michael Gursinsky in Ilmenau zu Gast. Vier Eiseinheiten und eine Krafteinheit standen auf dem Plan.

Co-Trainer Michael Gursinsky: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Trainingslehrgang. Wir konnten nochmal unsere Schwachstellen angehen und diese trainieren. Mit der Fitnesseinheit hatten wir eine kleine Teambildendemaßnahme und konnten gleichzeitig sehen, auf welchem Fitnesstand die Jungs sind.“

Am kommenden Freitag geht es für unsere Jungs schon weiter. Dann findet erneut in Ilmenau ein Trainingslehrgang statt. Dies ist der letzte Lehrgang für diese Saison in Ilmenau. Dreimal war die Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung in der Goethe- und Universitätsstadt zu Gast.

Freitag wird das Team in Ilmenau eintreffen und am Abend eine Eiseinheit absolvieren. Samstag finden neben zwei Eiseinheiten eine Krafteinheit statt. Am Sonntagmorgen steht dann das Abschlusstraining an. Geplant ist, das Benedikt Felderhoff und Christian Pilz wieder zum Team dazustoßen werden. Frank Rennhack und Lars Uhlemann sind nicht mit dabei.

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Dies ist der letzte Trainingslehrgang vor den Länderspielen in Füssen. Den Lehrgang wollen wir nutzen, um nochmal an den letzten Stellschrauben zu drehen.“

Das nächste Mal trifft sich das deutsche Team zum Ländervergleich gegen Italien in Füssen. Am 21. März wird das Team nach Füssen reisen. Drei Länderspiele finden dann an dem Wochenende im Bundesleistungszentrum statt. Der Eintritt ist frei.

Eine Woche bevor es zur Weltmesterschaft nach Norwegen geht, trifft sich das Team nochmal in Köln. Vom 05. bis 07. April findet dort der Abschlusslehrgang statt.