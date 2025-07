Trainingslager, Preseason und Champions Hockey League – Der lange Sommer der Foxes

Bozen. (PM HCB) Nur noch wenige Wochen bis zum offiziellen Start der Saison 2025/26 für den HCB Südtirol Alperia.

Die Foxes bereiten sich bereits mit individuellen und Gruppentrainings abseits des Eises unter der Leitung von Athletiktrainer Daniel Peruzzo vor. Das Team trifft sich in den ersten Augusttagen zum offiziellen Trainingsauftakt mit medizinischen Untersuchungen sowie physischen und athletischen Tests.

Vom 9. bis zum 17. August schlägt die Mannschaft von Head Coach Kurt Kleinendorst – wie bereits Tradition – ihr Camp im „Villaggio Alpino Tempesti“ in Corvara in Badia auf, wo im örtlichen Eisstadion die ersten Eiseinheiten stattfinden. Am Samstag, den 16. August, steht um 20:30 Uhr in Corvara das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm – Gegner ist das AlpsHL-Team der Wipptal Broncos.

In der darauffolgenden Woche beginnen die Trainings in der Sparkasse Arena in Bozen, wo am 23. und 24. August die fünfte Ausgabe des Südtirol Summer Classic by Sparkasse stattfindet. Am Samstag die beiden Halbfinalspiele: um 16:00 Uhr treffen die Schweizer des EHC Kloten auf die Tschechen des HC Škoda Plzeň, um 20:00 Uhr duelliert sich der HCB mit den Nürnberg IceTigers. Am Sonntag folgen um 16:00 Uhr das Spiel um Platz drei und um 20:00 Uhr das große Finale.

Nur wenige Tage später geben Frank und Co. ihr offizielles Debüt mit dem skandinavischen Doppel-Auswärtstrip in der Champions Hockey League – zwischen Schweden und Finnland. Am Freitag, den 29. August um 19:00 Uhr, steht in der Frölundaborg das Topspiel gegen den mehrfachen CHL-Champion Frölunda Göteborg an, während am Sonntag, den 31. August um 15:00 Uhr, in der Kivikylän Areena das Duell gegen Lukko Rauma folgt.

Zurück in Südtirol bestreiten die Weißroten ein letztes Freundschaftsspiel am Mittwoch, den 3. September, um 20:00 Uhr in der Meranarena gegen den HC Meran. Anschließend folgt das Heimwochenende in der CHL mit zwei tschechischen Gegnern: Am Freitag, den 5. September, um 19:45 Uhr, geht es gegen Kometa Brno, und am Sonntag, den 7. September, um 15:30 Uhr, gegen Mountfield HK. Danach haben die Spieler einige Tage Verschnaufpause, bevor die ICEHL startet: Am Freitag, den 12. September, empfängt der HCB in der Sparkasse Arena den amtierenden Meister EC Red Bull Salzburg zum Ligaauftakt (19:45 Uhr).

Es wird daran erinnert, dass sowohl das Freundschaftsspiel in Corvara, der Südtirol Summer Classic als auch alle CHL-Spiele der Regular Season im ABO BASE und im ABO FULL enthalten sind.

Alle Infos zur Kampagne „From Bolzano to Europe“ 2025/26 gibt’s hier: https://www.hcb.net/it/from-bolzano-to-europe-al-via-la-campagna-abbonamenti-2025-26/

Das Programm im Überblick:

16. August, 20:30 Uhr, Corvara in Badia – Freundschaftsspiel

HCB Südtirol Alperia vs Wipptal Broncos

23. August, 20:00 Uhr, Sparkasse Arena – Südtirol Summer Classic

HCB Südtirol Alperia vs Nürnberg IceTigers

24. August, 16:00 / 20:00 Uhr, Sparkasse Arena – Südtirol Summer Classic

Spiel um Platz 3 oder Finale

29. August, 19:00 Uhr – Frölundaborg – Champions Hockey League

Frölunda Göteborg vs HCB Südtirol Alperia

31. August, 15:00 Uhr – Kivikylän Areena – Champions Hockey League

Lukko Rauma vs HCB Südtirol Alperia

3. September, 20:00 Uhr – Meranarena – Freundschaftsspiel

HC Meran vs HCB Südtirol Alperia

5. September, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena – Champions Hockey League

HCB Südtirol Alperia vs Kometa Brno

7. September, 15:30 Uhr – Sparkasse Arena – Champions Hockey League

HCB Südtirol Alperia vs Mountfield HK

12. September, 19:45 Uhr – Sparkasse Arena – 1. ICEHL-Spieltag

HCB Südtirol Alperia vs EC Red Bull Salzburg