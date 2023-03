Trainerwechsel in Limburg

Limburg. (PM EGDL) Nach Abschluss der Saison 2022/23 haben sich die Verantwortlichen der Rockets und Andrej Teljukin in beiderseitigem Einverständnis dazu entschieden, den Vertrag...

Limburg. (PM EGDL) Nach Abschluss der Saison 2022/23 haben sich die Verantwortlichen der Rockets und Andrej Teljukin in beiderseitigem Einverständnis dazu entschieden, den Vertrag über den Sommer hinaus nicht zu verlängern.

Teljukin wechselte erstmals Mitte der 1990er – Jahre an die Lahn, gewann mit der Limburger EG in der Saison 1995/96 die Zweitliga – Meisterschaft, ehe er später in der Deutschen Eishockey-Liga für Duisburg, Kassel und Oberhausen verteidigte.

Zu Beginn der Saison kehrte der ehemalige DEL- und KHL – Profi als Headcoach an seine alte Wirkungsstätte zurück und führte die führte die Mannschaft bei seiner ersten Trainerstation nach einer starken Vorrunde letztendlich auf Platz dreizehn der Oberliga Nord. Teljukin stellte sich ebenfalls während einer personell schwierigen Situation uneigennützig als Verteidiger zur Verfügung, wurde aber durch eine Verletzung ausgebremst.

„Andrej hat hier einen tollen Job gemacht“, äußert sich der Vorstand zu der Entscheidung. „Der Verein will sich aber für die kommende Saison in vielen Bereichen neu aufstellen und so kam es im Rahmen der gemeinsamen Abschlussgespräche zu dem Ergebnis, dass auch auf der Trainerposition ein Restart erfolgen soll.“

„Ich danke den Rockets, dass sie mir den Einstieg ins Trainergeschäft ermöglicht haben und wünsche dem Verein alles Gute für den Neustart“, so Teljukin zu seinem Abschied. „Wir hatten einen sehr guten Start in die Saison und die Arbeit hat mit der jungen Mannschaft hat immer Spaß gemacht. Für den Verein heißt es jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ich werden auf jeden Fall die Geschehnisse auf und neben dem Eis verfolgen.“

Die EGDL wünscht Andrej Teljukin alles erdenklich Gute auf seinem weiteren Weg.

Carsten Gosdeck wird neuer Trainer der EG Diez – Limburg

Nach der Saison ist vor der Saison. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren und die EGDL macht Nägel mit Köpfen. Die wichtigste Personalentscheidung wurde bereits frühzeitig getroffen. Carsten Gosdeck übernimmt das Ruder und wird neuer Headcoach der Rockets.

Der 43 – Jährige ist seit seinem vierten Lebensjahr im Eishockeysport aktiv und bestritt dabei in seiner langen Karriere als Spieler für Oberhausen, Bad Nauheim, Iserlohn, Krefeld, Dresden, Erfurt, Landsberg, Lausitz, Riessersee, Bremerhaven, Heilbronn und Essen über 1000 Spiele als Profi in der DEL, DEL2 und Oberliga. Als Trainer führte Gosdeck zuletzt die Sharks aus Kempten in die Bayernliga und erreichte dort auf Anhieb in den Playoffs das Halbfinale.

„Ich verfolge die Entwicklung bei den Rockets schon länger“, führt der neue Cheftrainer aus. „Da ich aus Köln komme und lange in Bad Nauheim gewohnt habe, besteht natürlich ein direkter Bezug zum Eishockeystandort Diez – Limburg. Bereits im letzten Sommer gab es erste Kontakte, die nun intensiviert wurden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr gut und es wurde schnell deutlich, dass Vorstellungen und Zielsetzungen nahezu identisch sind. Ich komme zu den Rockets um Titel zu gewinnen. Nach derzeitigem Stand werden wir an zwei Wettbewerben teilnehmen, das Ziel ist daher der Gewinn des Doubles.“

„Carsten ist ein Eishockey – Verrückter im positiven Sinne mit einem außergewöhnlichen Netzwerk“, so die einhellige Meinung des Vorstands. „Er lebt und liebt den Sport, will jedes Spiel gewinnen und ist ein absolut erfolgsorientierter Mensch. Alles Attribute, die auch wir verfolgen. Wir hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit und denken, dass Carsten den Verein in vielen Bereichen auf ein höheres Level bringen wird.“

Gosdeck wird in den nächsten Wochen zusammen mit Arno Lörsch, der weiterhin als Sportlicher Leiter für die Rockets tätig ist, an der Zusammenstellung eines Kaders arbeiten, der in allen Wettbewerben erfolgreich sein wird.

