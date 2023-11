DNL: Trainerwechsel in Landshut – Ales Jirik kommt fÃ¼r Michal Hlozek von den Erding Gladiators, Sebastian Osterloh unterstÃ¼tzt als Development-Coach

Artikel anhören Landshut. (PM EVL) Ales Jirik ist ab sofort als Cheftrainer für die U 20-Junioren des EV Landshut zuständig. Der ehemalige EVL-Profi löst...

Artikel anhören Artikel anhören

Landshut. (PM EVL) Ales Jirik ist ab sofort als Cheftrainer für die U 20-Junioren des EV Landshut zuständig.

Der ehemalige EVL-Profi löst damit Michal Hlozek, mit dem der EVL die Zusammenarbeit beendet hat, ab. Hlozek hatte die Mannschaft im Sommer von Thomas Daffner übernommen. Als neuer Development Coach und Co-Trainer erhält Jirik zudem Unterstützung von Sebastian Osterloh.

Der Co-Trainer der DEL2-Profis des EVL soll somit als Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und der Landshuter Profi-Mannschaft fungieren. Darüber hinaus ist Markus Eberl, der bisherige Co-Trainer der DNL-Mannschaft, ab sofort als Development Coach für die Altersklassen U 7 bis einschließlich der U 13 tätig.

Aktuell belegen die Rot-Weißen in der „Top Division“ der besten acht deutschen U 20-Teams einen starken vierten Platz. Zuletzt gab es einen 2:1-Auswärtssieg im Derby bei den Jung-Eisbären Regensburg. „Das ist eine sehr große Aufgabe, die ich mit viel Freude und Respekt angehen werde. Ich freue mich sehr darauf, die Spieler zu unterstützen, um den nächsten Karriereschritt zu machen und bedanke mich für das Vertrauen der Verantwortlichen“ sagt Ales Jirik, während Osterloh ergänzt: „Ich freue mich darauf bei der U 20 mitzuhelfen und die Entwicklung der jungen Spieler zu begleiten. Diese Arbeit stärkt sicher auch noch einmal die Beziehung zwischen dem Nachwuchs und der Profi-Mannschaft. Ich werde schon am Samstag in Schwenningen an der Bande mit dabei sein und danach privat mit dem Auto wieder zurückfahren, um am Sonntag die Profis zu begleiten.“

Die Trennung von Michal Hlozek erklärt EVL-Vorstand Alexander Steiger wie folgt: „Es gab zwischen Michal Hlozek und der Vereinsführung ein unterschiedliches Verständnis bezüglich der organisatorischen und strukturellen Ausrichtung der DNL-Mannschaft. Deshalb haben wir uns auf eine Trennung verständigt. Wir danken Michal für seine sehr gute sportliche Arbeit. Ihm haben wir es zu verdanken, dass die DNL-Mannschaft die Evaluierungsrunde der höchsten Division der Deutschen Nachwuchs Liga auf Platz eins abgeschlossen und sich für die ‚Top Division‘ qualifiziert hat. Wir wünschen Michal für seine weitere Trainerkarriere nur das Beste, und sind davon überzeugt, dass er einen erfolgreichen Weg gehen wird. Mit Ales Jirik haben wir einen neuen Cheftrainer, der unsere Strukturen bestens kennt. Er hat auch schon als Co-Trainer bei unseren Profis gearbeitet und genießt ein hohes Ansehen innerhalb der Mannschaft. Zudem wird Sebastian Osterloh nicht nur Ales Jirik als Co-Trainer unterstützen, sondern wird als Development Coach auch die Integration unserer Talente im Profi-Team begleiten“, erklärt EVL-Vorstand Alexander Steiger.

Nach der Länderspielpause warten auf die Rot-Weißen am Wochenende zwei schwere Auswärtsspiele beim Schwenninger ERC.

Erding Gladiators: Ales Jirik, Co-Trainer der Gladiators sagt Servus

Erding. (PM Gladiators) Der aktuelle Tabellenführer der Eishockey Bayernliga muss künftig auf die Dienste seines Co-Trainers Ales Jirik verzichten.

Der langjährige Spieler des TSV und seit letzter Saison Assistent von Teamchef Felix Schütz muss seine Stelle bei den Erding Gladiators aufgeben. Er übernimmt bei seinem Arbeitgeber EV Landshut neue Aufgaben, die es zeitlich unmöglich machen, weiter für Erding tätig zu sein.

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ales für sein großes Engagement. Er hat einen großen Anteil am Erfolg der letzten und insbesondere an der bisherigen Saison. Es ist natürlich ein Verlust Wir wünschen Ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg in Landshut,“ so David Whitney, Pressesprecher der Erding Gladiators.