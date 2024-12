Trainerwechsel in Genf: Erfolgscoach Jan Cadieux muss seinen Stuhl rÃ¤umen

Genf. (PM Servette) Der Genève-Servette Hockey Club hat die schwierige Entscheidung getroffen, sich von seinem Cheftrainer zu trennen.

Jan Cadieux wurde heute von seinen Aufgaben entbunden und wird ad interim durch Rikard Franzén und Yorick Treille ersetzt.

Es ist immer sehr schwierig, eine Seite mit einer Person umzublättern, mit der so viele historische Momente geteilt wurden. Jan Cadieux ist nicht mehr Cheftrainer des Genève-Servette Hockey Club. Die in den letzten anderthalb Jahren erzielten Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen der Organisation und das Ziel besteht nicht darin, in dieser Saison weitere Kompromisse einzugehen. Trotz der Verstärkung durch Antti Raanta oder Oula Palve hat sich die Situation nicht in die richtige Richtung entwickelt. Der GSHC bleibt ehrgeizig und entschlossen, seine Ziele mit der aktuellen Mannschaft zu erreichen. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht nur Jan Cadieux für diese sportlichen Ergebnisse verantwortlich ist, die hinter den Bestrebungen und Erwartungen des Vereins zurückbleiben. In den verbleibenden 23 Spielen der regulären Saison wird nun mit einer starken Reaktion der Gruppe gerechnet.

Die gesamte Genève-Servette dankt Jan Cadieux herzlich für seinen Einsatz und seine Leidenschaft für das Team. Ohne sein Engagement wären die historischen Titel 2023 (National League) und 2024 (Champions Hockey League) nicht möglich gewesen. Er wird für immer eine wichtige Figur in der Geschichte des Clubs bleiben.

Ab heute übernehmen Yorick Treille und Rikard Franzén ad interim die Leitung des Teams. Beide kennen die Gruppe bestens, da sie beide Co-Trainer waren.

Rikard Franzén (56 Jahre alt) kam in der Saison 2021-2022 zum GSHC, genau zu dem Zeitpunkt, als Jan Cadieux die Leitung des Teams übernahm. Er war auch bei den historischen Titelkämpfen des Clubs anwesend. Nach einer glänzenden Spielerkarriere begann er seine Trainerkarriere in Schweden bei AIK (2007–2014), bevor er zur Schweizer Meisterschaft wechselte, wo er zwischen 2014 und 2020 als Co-Trainer in Lausanne und Langnau tätig war. Außerdem war er bei Langnau als Cheftrainer tätig eine Saison vor seinem Wechsel zum GSHC. Rikard Franzén arbeitete auch international mit der dänischen Nationalmannschaft (2019) zusammen.

Yorick Treille (44 Jahre alt) kam im Sommer, während der Saison 2022–2023, zum Team. Seit seiner Ankunft gewann er mit dem GSHC den Schweizer- und den Europameistertitel. Als talentierter ehemaliger Spieler spielte er zwischen 2005 und 2007 für den Verein. 2018 begann er seine Trainerkarriere bei Mulhouse in Frankreich, wo er zwei Saisons blieb. Gleichzeitig wurde er Assistent der französischen Nationalmannschaft und übernahm die Leitung der französischen U20. Zwischen 2018 und 2023 wird er an fünf Weltmeisterschaften und einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele teilnehmen. Im Jahr 2024 wird er Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft.

Dieses Duo repräsentiert eine ideale Mischung aus Erfahrung, Frische und Ambitionen. Mit ihnen muss die Mannschaft in dieser Rückrunde ein ganz anderes Gesicht zeigen.

