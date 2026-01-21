Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Trainerwechsel beim EV Zug

21. Januar 2026
EV Zug Headcoach Michael Liniger muss seinen Posten rÃ¤umen - Â© Red Bull Media
Zug. (PM EVZ) Der EVZ trennt sich mit sofortiger Wirkung von Michael Liniger.

Der 57-jÃ¤hrige Kanadier BenoÃ®t Groulx Ã¼bernimmt bis Ende Saison als Head Coach.

Das National League-Team des EVZ hat in den letzten Wochen kein gutes Bild von sich abgegeben. Nebst den vielen Niederlagen in Serie entsprach auch das Auftreten der Mannschaft zunehmend vermehrt nicht den Erwartungen, welche dem EVZ entsprechen. In der Folge hat sich der EVZ entschieden, Head Coach Michael Liniger per sofort von seinen Aufgaben zu entbinden.

EVZ CEO Patrick Lengwiler: Â«Wir haben Michael Liniger unterstÃ¼tzt und gestÃ¼tzt, wie wir es konnten. Letztlich stand er als Head Coach jedoch in der Verantwortung fÃ¼r das Team und dessen Leistung. Es ist ihm leider nicht genÃ¼gend gelungen, das Team voranzubringen und ihm StabilitÃ¤t zu geben.Â» Der EVZ dankt Michael Liniger fÃ¼r seinen Einsatz und wÃ¼nscht ihm fÃ¼r seine Zukunft nur das Beste.

In der misslichen Lage, in welcher sich der EVZ befindet, hat sich BenoÃ®t Groulx bereit erklÃ¤rt, das Team bis Ende Saison als Head Coach zu Ã¼bernehmen. Der Kanadier war viele Jahre Cheftrainer in der American Hockey League, mitunter fÃ¼r die Teams von Syracuse und Rochester. In der Saison 2014/15 war er Head Coach der U20 Nationalmannschaft von Kanada, welche mit ihm Weltmeister wurde. Zuletzt war er bis November Head Coach in Traktor Chelyabinsk, dessen Team er in der Saison 2024/25 bis in den Final gebracht hatte. BenoÃ®t Groulx wird am Donnerstag in Zug erwartet und wird dann als Head Coach Ã¼bernehmen.

275
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

