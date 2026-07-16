Trainerwechsel bei Phoenix: Grefrather EG informiert über personelle Veränderungen

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG informiert ihre Mitglieder, Fans und Unterstützer darüber, dass die Zusammenarbeit mit ihrem Sportlichen Leiter und Headcoach der 1. Mannschaft, Christian Tebbe, mit sofortiger Wirkung endet.

Tebbe war in den vergangenen Jahren maßgeblich für die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft verantwortlich und übernahm darüber hinaus verschiedene Aufgaben innerhalb des Vereins.

Im Zuge der personellen Veränderungen beendet die Grefrather EG zudem die Zusammenarbeit mit Sabrina De Vincenti, die zuletzt die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Social Media betreut hat.

Den Entscheidungen gingen interne Gespräche sowie eine sorgfältige Bewertung der gemeinsamen Entwicklung in den vergangenen Wochen voraus. Der Vorstand betont, dass es sich um umfassend abgewogene Entscheidungen handelt, die nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückzuführen sind.

Nach Einschätzung des Vorstands war die Grundlage für eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zuletzt nicht mehr in dem erforderlichen Maß gegeben. Für die Grefrather EG bilden gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Offenheit sowie ein gemeinsames Verständnis der Ziele und Werte des Vereins die Grundlage einer erfolgreichen Vereinsarbeit und einer nachhaltigen Weiterentwicklung.

Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich bei Christian Tebbe für seinen langjährigen Einsatz, seine Arbeit als Sportlicher Leiter und Headcoach, die Übernahme verschiedener Verantwortungsbereiche sowie seine Loyalität gegenüber dem Verein. Sein Engagement habe die sportliche Arbeit der Grefrather EG über einen langen Zeitraum mitgeprägt.

Ebenso dankt der Verein Sabrina De Vincenti für ihre engagierte Arbeit in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Mit ihrem Einsatz habe sie die Außendarstellung der Grefrather EG weiterentwickelt und die Präsenz des Vereins nachhaltig gestärkt.

Parallel arbeitet der Vorstand bereits mit Nachdruck an einer Neuorganisation der betroffenen Bereiche. Ziel ist es, die sportliche Leitung und Betreuung der 1. Mannschaft ebenso wie die Aufgaben im Social-Media-Bereich zeitnah neu zu besetzen, damit der Vereinsbetrieb ohne größere Einschränkungen fortgeführt werden kann.

Unterdessen laufen die Saisonvorbereitungen auf allen Ebenen weiter. Das Training der 1. Mannschaft wird bis zur Vorstellung eines neuen Hedacoaches von Co-Trainer Jörg Parschill geleitet.

Die Grefrather EG bedankt sich bei Christian Tebbe und Sabrina De Vincenti für die geleistete Arbeit und wünscht beiden für ihren weiteren persönlichen, beruflichen und sportlichen Weg alles Gute.

Trainervorstellung – Tilo Schwittek übernimmt das Kommando beim Grefrath Phoenix

Der Grefrath Phoenix hat einen neuen Cheftrainer: Nach der Trennung von Christian Tebbe übernimmt Tilo Schwittek ab sofort das Amt des Head-Coaches der Regionalliga-Mannschaft.

Für den 32-Jährigen ist es eine Rückkehr an vertraute Wirkungsstätte – allerdings erstmals in der Verantwortung als Cheftrainer.

Bis Anfang dieses Jahres gehörte Schwittek bereits zum Trainerteam des Phoenix und arbeitete als Co-Trainer an der Seite von Christian Tebbe. Aus beruflichen Gründen musste er seine Tätigkeit damals vorübergehend beenden. Nun ist der Weg zurück frei – und die Freude darüber auf beiden Seiten groß.

„Ich freue mich riesig, wieder an Bord zu sein. Ehrlicherweise habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich bereits im Juli wieder mit dem Team zusammenarbeiten darf. Ich bin bereit, mich zu 100 Prozent für den Phoenix einzubringen“, sagt Schwittek, der die neue Herausforderung mit großer Motivation angeht.

Auch bei der Grefrather EG ist die Zufriedenheit über die schnelle Nachbesetzung der Trainerposition deutlich spürbar. Für die Vereinsvorsitzenden Marc Koch und Claudia Buckbesch war vor allem entscheidend, einen Trainer zu finden, der den Verein und seine Philosophie bereits kennt.

„Uns war als Vereinsführung wichtig, einen passenden Trainer zu finden, der sich klar mit den Zielen und Werten des Vereins identifiziert“, so Marc Koch. „Mit Tilo haben wir sehr gute Gespräche geführt und konnten uns schnell einigen. Durch seine nur kurze Eishockey-Pause kennt er den Verein und die Mannschaft sehr gut. Das erleichtert den Übergang natürlich enorm.“

An der Seite von Schwittek wird künftig Jörg Parschill als Co-Trainer arbeiten. Mit seiner langjährigen Erfahrung soll er das neue Trainerteam ergänzen und wichtige Impulse für die sportliche Entwicklung der Mannschaft liefern. Die Zusammenarbeit hat bereits begonnen – das erste gemeinsame Training absolviert das Duo am heutigen Donnerstag.

„Es ist eine spannende Aufgabe, gemeinsam mit Jörg und seiner Erfahrung das Team fit für das Eis zu machen und unsere gemeinsame Idee vom Eishockey in die Mannschaft zu transportieren. Wir wollen jeden Spieler weiterentwickeln und gemeinsam den maximalen Erfolg erreichen“, beschreibt Schwittek seine Zielsetzung.

Auch Marc Koch blickt optimistisch auf die neue Konstellation an der Bande: „Ich bin mir sicher, dass Tilo und Jörg ein starkes Trainer-Duo bilden, das ohne große Vorlaufzeit die Saisonvorbereitung erfolgreich vorantreiben wird.“

Während abseits der Eisfläche bereits intensiv an den sportlichen Grundlagen gearbeitet wird, schreiten auch die weiteren Vorbereitungen für die neue Regionalliga-Saison voran. Der Großteil der Kaderplanung ist abgeschlossen. In den kommenden Wochen wird der Grefrath Phoenix seine Neuzugänge und den Kader für die im Oktober beginnende Spielzeit nach und nach präsentieren.

Mit der Rückkehr von Tilo Schwittek setzt der Grefrath Phoenix auf Kontinuität, Identifikation und neue Impulse. Ein Trainer, der den Verein kennt, das Vertrauen der Verantwortlichen genießt und nun die Chance erhält, den nächsten Schritt gemeinsam mit der Mannschaft zu gehen.

2 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht