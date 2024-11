Trainerwechsel bei den Nature Boyz

Forst. (PM Nature Boyz) In der letzten Woche ist genau das eingetreten, was schon länger ein Thema hinter der Bande von Forst war. Tobias...

Tobias Maier, seit letzter Saison Co-Trainer, muß aus beruflichen Gründen seinen Job aus zeitlichen Gründen aufgeben.

Tobias Maier kam mit Markus Ratberger letzte Saison als Co-Trainer zu den Nature Boyz. Er war stehts engagiert, sei es im Trockentraining, wie auch während der ganzen laufenden Saison. Er brachte sich immer sehr positiv ein, seine Ratschläge und Tips wurden von den Spielern sehr gerne angenommen. Tobias kam mit seiner ruhigen, aber sachlichen Art bei allen gut an. Tobias Maier hat sich im Herbst beruflich neu orientiert, in dem er ein Sport-Studio in Weilheim eröffnete. Der zeitliche Aufwand für seine selbständige Tätigkeit ist anfänglich sehr groß. Wer Tobias Maier kennt weiß, dass er keine halben Sachen macht. Sein Motto:“ Entweder ganz oder gar nicht“ ist auch mit seiner Entscheidung eng verbunden. Tobi hat sich in der letzten Woche von der Mannschaft verabschiedet und wünscht seinen „Jungs“ natürlich den größt möglichen sportlichen Erfolg. Die Vorstandschaft dankt Tobias für seine geleistete Arbeit recht herzlich und wünscht ihm beruflich wie privat nur das Allerbeste. Sofern es die Zeit zulässt, wird Tobi das eine oder andere Spiel der Nature Boyz besuchen, wo er immer gerne gesehen ist.

Auf der Suche nach einem Ersatz auf dem Co-Trainerposten waren die Nature Boyz mit Hilfe von Markus Ratberger sehr schnell fündig geworden. Kein geringerer, als das Forster Ur-Gestein Christian Kratzmeir wird ab sofort mit an der Bande stehen. Christian Kratzmeir spielte jahrelang für denTSV Peißenberg, aber auch in Kempten, Geretsried und Schongau. In der Saison 2007/2008 wechselte er zum SC Forst, wo er auch seine aktive Kariere im Frühjahr 2016 beendete. Schon als Spieler fiel Christian als sehr ehrgeiziger Spieler auf, diesen Ehrgeiz übertrug er in seinen Trainerjob. Er war ab 2016 bis 2020 als Nachwuchstrainer der U16, U18 und U20 in Peißenberg tätig, ehe er in der Saison 2021/2022 die Miners aus Peißenberg trainierte. Anschließend war er Cheftrainer beim Ligakonkurrenten ERC Lechbruck tätig.

Christian wurde am Dienstag der Mannschaft vorgestellt und wird sein Co-Trainer-Debüt am Sonntag gegen den EV Pfronten für die Nature Boyz geben.

Die Vorstandschaft wünscht ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen, zusammen mit Chef-Coach Markus Ratberger.

