Trainerwechsel bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen sich ab 1. Januar über einen Rückkehrer an die Westparkstraße freuen.

Ex-Pinguine-Stürmer Steffen Ziesche übernimmt die Aufgaben des bisherigen Assistenztrainers Herbert Hohenberger und wird das Trainerteam in den kommenden zwei Spielzeiten vervollständigen.

Der Club und Herbert Hohenberger haben zudem den bis zum Ende der Saison laufenden Vertrag im Einvernehmen aufgelöst.

Peer Schopp, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Wir freuen uns darüber mit Steffen Ziesche einen Eishockeyfachmann verpflichtet zu haben, der unserem Club und Thomas Popiesch langfristig zur Verfügung stehen wird. Nachdem Herbert Hohenberger seine Entscheidung gefällt hatte uns nach der Saison zu verlassen, haben wir nach einem adäquaten Ersatz gesucht, den wir nun in Steffen gefunden haben. Gleichzeitig kann sich Herbert nun voll auf seine neue Aufgabe in Villach konzentrieren, was seinem Wunsch entspricht. Wir danken ihm für seine Arbeit in den letzten drei Spielzeiten und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.“

Steffen Ziesche: „Ich freue mich, wieder zurück in Krefeld zu sein, an dem Ort, an dem ich als Spieler mit dem Meistertitel 2003 den größten Erfolg meiner Karriere hatte. Es ist eine spannende Herausforderung und ich hoffe mit meiner Erfahrung und Expertise die Pinguine besser machen zu können. Ich möchte mithelfen den Eishockeystandort Krefeld langfristig wieder zu dem zu machen, was er und die einzigartigen Fans verdient haben. Die ersten Schritte auf diesem Weg wurden bereits gemacht. Ich freue mich ihn nun im Zusammenspiel mit Peer Schopp, Peter Draisaitl und Thomas Popiesch aktiv unterstützen zu können.“

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Nachdem Herbert Hohenbergers Abgang nach der Saison in Richtung Villach feststand, haben wir entschlossen einen Nachfolger zu suchen, um den Übergang möglichst ruhig zu gestalten. Ich habe mit Steffen Ziesche bereits in Dresden zusammengearbeitet. Wir haben jemanden gesucht, der bereits Erfahrung auf diesem Niveau hat, die Liga kennt und auch mit jungen Spielern zusammenarbeiten kann. Steffen war in Berlin und Schwenningen sowie in der U20- und U18-Nationalmannschaft tätig. Daher erwarten wir eine Menge Qualität und Erfahrung, die unsere Organisation besser macht.“

Als Spieler kommt Ziesche in insgesamt 480 DEL- und Bundesliga-Einsätzen auf 41 Tore, 95 Vorlagen und somit 136 Punkte für seine Heimatvereine Dynamo Berlin und Eisbären Berlin, die Frankfurt Lions, Krefeld Pinguine und Kassel Huskies. Beim Meistertitel der Pinguine 2003 steuerte Ziesche einen Empty-Net-Treffer im entscheidenden Spiel gegen die Kölner Haie bei. Auch als Funktionär konnte Ziesche sich in der DEL, DEL 2, DNL und in der Deutschen Nationalmannschaft einen Namen machen. Zuletzt war Ziesche als Assistenztrainer der U20-Nationalmannschaft tätig.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV