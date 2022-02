Trainerwechsel bei den Kassel Huskies! Nachfolger ist schon gefunden

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben sich von Tim Kehler getrennt. Der 50-jährige Kanadier ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer der Schlittenhunde. Kehler...

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben sich von Tim Kehler getrennt. Der 50-jährige Kanadier ist ab sofort nicht mehr Cheftrainer der Schlittenhunde.

Kehler stieß während der Saison 2018/19 zu den Huskies. Insgesamt stand der Coach in 196 Spielen hauptverantwortlich hinter der Kasseler Bande.

In der letzten Saison konnte das Team unter Kehler noch die Hauptrundenmeisterschaft feiern, das große Ziel Wiederaufstieg wurde im Finale jedoch verpasst.

Joe Gibbs: „Wir bedanken uns bei Tim für die exzellente Arbeit, die er für unsere Organisation in den vergangenen Jahren geleistet hat. Wir haben umfangreich in unser Team und unsere Halle investiert und wir wollen diesen Weg in der Zukunft weiter vorantreiben. Wir sind allerdings nicht mehr davon überzeugt, dass eine Fortsetzung des momentanen Weges der Richtige ist, um unsere Ziele zu erreichen.“

Corey Neilson übernimmt

Corey Neilson wird den Posten des Cheftrainers besetzen. Der 45-Jährige kennt die DEL2 bereits aus seiner Zeit bei den Lausitzer Füchsen (2018-2021). Gleich in seinem ersten Jahr führte er die Weißwasseraner ins Playoff-Viertelfinale und wurde nach der Saison zum „DEL2-Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. Casey Fratkin wird weiterhin als Assistenztrainer fungieren und Neilson unterstützend zur Seite stehen.

Sollten bis Freitag alle behördlichen Auflagen geklärt sein, wird Corey Neilson beim Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse erstmals hinter der Huskies-Bande stehen.

Joe Gibbs: „Wir sind dankbar, dass Corey die Herausforderung annimmt und glauben daran, dass eine Persönlichkeit wie er einen Funken innerhalb des Teams zünden kann, denn bis Mitte April ist noch Zeit. Unser Ziel ist es, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen.“