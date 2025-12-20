Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Trainerwechsel bei den Erding Gladiators

20. Dezember 20251 Mins read53
Thomas Daffner Ã¼bernimmt bei den Erding Gladiators - Â© Erding Gladiators
Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben Cheftrainer Dominik Quinlan sowie Co-Trainer Maximilian Helling mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden.

InterimsmÃ¤ÃŸig Ã¼bernimmt Thomas Daffner die Verantwortung hinter der Bande, unterstÃ¼tzt vom aktuell verletzten Thomas Brandl.

Die Entscheidung ist den Gladiators Verantwortlichen nicht leicht gefallen, soll aber einen spÃ¼rbaren Impuls fÃ¼r die kommenden Wochen setzen. Die Gladiators bedanken sich bei Dominik Quinlan und Maximilian Helling fÃ¼r ihren Einsatz und wÃ¼nschen beiden fÃ¼r die sportliche wie private Zukunft alles Gute.

