Trainerwechsel bei den Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben Cheftrainer Dominik Quinlan sowie Co-Trainer Maximilian Helling mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden.

InterimsmÃ¤ÃŸig Ã¼bernimmt Thomas Daffner die Verantwortung hinter der Bande, unterstÃ¼tzt vom aktuell verletzten Thomas Brandl.

Die Entscheidung ist den Gladiators Verantwortlichen nicht leicht gefallen, soll aber einen spÃ¼rbaren Impuls fÃ¼r die kommenden Wochen setzen. Die Gladiators bedanken sich bei Dominik Quinlan und Maximilian Helling fÃ¼r ihren Einsatz und wÃ¼nschen beiden fÃ¼r die sportliche wie private Zukunft alles Gute.

