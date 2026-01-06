Trainerwechsel bei den Eisadlern Dortmund

Dortmund. (PM Eisadler) Der Eishockeyverein Eisadler Dortmund stellt die sportlichen Weichen für die entscheidende Phase der Saison neu.

Ralf Hoja beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft. Die Vereinsführung und Ralf Hoja haben sich nach intensiven Gesprächen einvernehmlich zu diesem Schritt entschlossen.

Hintergrund der Entscheidung ist die aktuelle sportliche Situation, insbesondere die Ergebnisse der Spiele gegen direkte Konkurrenten um die vorderen Tabellenplätze in der Liga. Um für die anstehenden Aufgaben – insbesondere mit Blick auf die Playoffs in der Liga – die bestmögliche Ausgangssituation, heißt den besten Tabellenplatz zu erreichen, sieht der Verein die Notwendigkeit eines jetzigen neuen Impulses an der Bande.

Als neuer Headcoach der ersten Mannschaft übernimmt für die laufende Saison Jeff Job die Verantwortung. Er soll dem Team frische Impulse geben, neue Energie freisetzen und die Mannschaft gezielt auf die entscheidenden Spiele vorbereiten. Jeff Job ist aktueller, hauptamtlicher Nachwuchsheadcoach der Eisadler mit Trainererfahrung im Seniorenbereich bereits aus der Oberliga und somit für die anstehende Herausforderung bestens geeignet und freut sich auf die Arbeit mit der ersten Mannschaft.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem bevorstehenden Pokalhalbfinale. Das klare Ziel der Eisadler Dortmund ist es, dieses Spiel erfolgreich zu gestalten und den Einzug ins Finale zu erreichen. In der Liga soll der Anschluss an die Tabellenspitze wieder hergestellt werden, die im Januar anstehenden Spiele gegen direkte Konkurrenten Bergisch Gladbach und Ratingen sind dafür entscheidend.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Ralf Hoja für sein Engagement, seine Arbeit und seinen Einsatz für die Eisadler Dortmund und wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute. Gleichzeitig blickt der Club mit Zuversicht nach vorne und ist überzeugt, mit Jeff Job und den beiden finnischen Neuverpflichtungen die richtigen Impulse für eine erfolgreiche Schlussphase der Saison zu setzen.“

