Trainerwechsel bei den Blue Devils Weiden

23. Januar 20261 Mins read171
Trainer Sebastian Buchwieser - Â© Starbulls Media (Schirmer / Lion /LÃ¶ffler)
Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden haben Sebastian Buchwieser mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden und freigestellt.

Bis auf Weiteres Ã¼bernimmt interimsmÃ¤ÃŸig der Sportliche Leiter JÃ¼rgen Rumrich die Position des Cheftrainers. Ãœber das weitere Vorgehen wird der Klub zu gegebener Zeit informieren.

Die Blue Devils bedanken sich bei Sebastian Buchwieser fÃ¼r die sehr erfolgreiche und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und wÃ¼nschen ihm fÃ¼r seine private wie sportliche Zukunft alles Gute.

323
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

