Trainerwechsel am Pferdeturm

8. Januar 20261 Mins read106
Raphael Joly - Â© by Sportfoto-Sale (DR)
Hannover. (Indians) Die EC Hannover Indians teilen mit, dass sie ihren Headcoach RaphaÃ«l Joly mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden haben.

Damit reagiert der Club laut eigener Aussage auf die Entwicklung der letzten Wochen und die damit einhergehende BefÃ¼rchtung, die gesteckten Saisonziele nicht zu erreichen.

â€žDer Schritt war sehr schwer fÃ¼r uns. Wir haben RaphaÃ«l als einen hochmotivierten, professionell arbeitenden Trainer kennengelernt, der viele Dinge auf erfolgreiche Art und Weise zum Besseren geÃ¤ndert hat. Die Mannschaft hat gezeigt, welche MÃ¶glichkeiten sie sportlich hat. Leider waren die Ergebnisse und das Auftreten des Teams in den letzten Wochen nicht so, dass wir diese Entwicklung lediglich als temporÃ¤re SchwÃ¤chephase ansehen durften. Mit einem Wechsel auf der Position des Trainers erhoffen wir uns einen neuen Impuls fÃ¼r das Team, das gleichzeitig auch in der Pflicht steht, alles zu unternehmen, um wieder erfolgreich zu spielen.â€œ so Jan Roterberg.

Zuletzt verlor der Klub daheim gegen Halle und in Herne.

Igor Bacek und Greg Thomson werden das Training interimsweise leiten.

1270
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

