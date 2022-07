Trainerteam Saison 2022/2023

Peißenberg. (PM Miners) Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr bilden das Trainerteam der Miners für die kommende Saison. Nach dem verfrühtem Abschied von Headcoach Kratzmeir...

Peißenberg. (PM Miners) Stefan Ihsen und Sepp Staltmayr bilden das Trainerteam der Miners für die kommende Saison.

Nach dem verfrühtem Abschied von Headcoach Kratzmeir im Februar 2022, übernahmen die beiden Co-Trainer schon kurzfristig das Zepter und schafften es die Miners (nach ein paar spielen) wieder auf eine erfolgreiche Bahn zurückzubekommen und führten das Team mit fünf grandiosen Siegen in‘s Ziel und somit in die Sommerpause.

„Wir sind froh das eine Weiterverpflichtung unseres Trainerduos geklappt hat. Man hat zum Ende der letzten Saison gesehen was die Beiden auf der Trainerbank bewirken können und so nehmen wir diesen positiven Schwung, den Sie der Mannschaft gegeben haben, mit in die neue Saison. Gerade für unsere Mannschaft, die heuer viele erfahrene aber auch viele junge Spieler hat, sind die Zwei genau das Richtige. Beide überzeugen mit enormen fachlichem Wissen, Erfahrung und auch menschlich passt das einfach super,“ so 3. Abteilungsleiter Tobias Ende.