Trainerteam komplett: Christopher Gibson beendet seine aktive Karriere und wird Goalie- und Videocoach der Huskies

Kassel. (PM Huskies) Das Trainerteam der Kassel Huskies für die Saison 26/27 ist nun komplett.

Der ehemalige Huskies-Torhüter beendet seine aktive Karriere und wird Goalie- und Videocoach.

Der heute 33-jährige Gibson lernte das Eishockeyspielen in seiner finnischen Heimat. Bereits im Alter von 15 Jahren zog es den Linksfänger nach Kanada, wo er erfolgreich in hochklassigen Nachwuchsligen spielte. Parallel stand er im Aufgebot der finnischen Jugendnationalmannschaften, nahm an jeweils einer U18 – und U20 WM teil.

2011 wurde Gibson von den Los Angeles Kings in der zweiten Runde an Position 49 gedrafted. 2015 gab er sein Debüt in der besten Liga der Welt für die New York Islanders,

in deren Organisation er insgesamt fünf Jahre verbrachte. Mit den Tampa Bay Lightning, für die er in der Saison 2020/2021 zwei Einsätze absolvierte und deren BackUp-Torhüter er für Teile der Saison war, wurde Gibson Stanley Cup-Champion.

Nach zehn Jahren in Nordamerika kehrte der 188cm große Goalie 2023 in seine Heimat zurück und wechselte in die höchste finnische Spielklasse Liiga zu Rauman Lukko. In der Saison 24/25 trug er das Trikot des HC Nové Zámky in der slowakischen Extraliga, ehe es ihn nach Nordhessen zog. Für die Schlittenhunde absolvierte er insgesamt neun Spiele, über welche er starke Statistiken aufweisen konnte.

Gibson hielt sich im vergangenen Sommer sowie zum Anfang der abgelaufenen Saison mit dem Team der Huskies für eine neue Aufgabe fit. Schließlich ergab sich für ihn die Gelegenheit, seine Karriere zunächst in Bozen sowie anschließend noch für die Schwenninger Wild Wings fortzusetzen. Nach dem Saisonende der Wild Wings begab sich Gibson zurück nach Kassel, um das Team der Schlittenhunde in den Playoffs neben dem Eis zu unterstützen.

Nun beendet Chris Gibson seine eindrucksvolle Karriere und wird das Trainerteam der Huskies um Head Coach Petteri Väkiparta und Assistant Coach Sven Valenti ergänzen. Er übernimmt die Aufgaben von Sinisa Martinovic im Goalie- und Videocoaching.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Chris konnten wir die vakante Position des Goalie- und Videocoaches mit über zehn Jahren Erfahrung in den allerhöchsten Spielklassen besetzen. Dass er mit unserer Organisation und unserem Team, insbesondere mit Philipp Maurer, seit anderthalb Jahren bestens vertraut ist, sehen wir als weiteren Vorteil hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung unseres Torhütergespanns. Gibby passt nicht nur fachlich, sondern auch charakterlich perfekt zu uns.“

Christopher Gibson: „Auf mein Karriereende blicke ich mit einem lachenden und weinenden Auge. Einerseits ist es schade, dass mein Kindheitstraum, den ich über die ganzen letzten Jahre gelebt habe, nun zu Ende geht, andererseits blicke ich mit voller Vorfreude auf meine neue Aufgabe in Kassel. Seit ich erstmals in Kassel angekommen war, habe ich mich wie zuhause gefühlt. Auch der Empfang der Fans ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Für die Chance, nun in dieser Position direkt bei einem Proficlub einsteigen zu können, bin ich sehr dankbar. In dieser neuen Rolle möchte ich ab sofort mein Bestes für den Erfolg dieser großartigen Organisation tun.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 24.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach), Sven Valenti (Assistant Coach), Christopher Gibson (Goalie- & Videocoach)