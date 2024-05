Trainerteam der Roosters fÃ¼r die kommende Saison komplett

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben ihr Trainerteam für die kommende Saison finalisiert. Neben Headcoach Doug Shedden, der seinen...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben ihr Trainerteam für die kommende Saison finalisiert.

Neben Headcoach Doug Shedden, der seinen Vertrag bereits unmittelbar nach der Saison verlängert hatte, werden auch Pierre Beaulieu als Associated Coach sowie Cameron MacDonald als Goalie- und Videocoach an den Seilersee zurückkehren.

Beaulieu ist seit 2022 Teil des Trainerteams bei den Roosters und verantwortete in dieser Zeit insgesamt acht Partien als Interims-Headcoach auf der Bank. Cameron MacDonald geht bereits in seine fünfte Spielzeit am Seilersee.

„Ich kannte beide vor meinem Engagement in Iserlohn nicht, ihre Arbeit hat mich vom ersten Tag an überzeugt. Unsere Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, von daher sehen wir keinen Grund, an dieser Konstellation etwas zu ändern – ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Doug Shedden.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die kommende Saison nach aktuellem Stand

Headcoach: Doug Shedden

Associate Coach: Pierre Beaulieu

Goalie- und Videocoach: Cam MacDonald

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane

Verteidigung: Hubert Labrie (CAN), Emil Quaas, Colton Jobke, Stanislav Dietz, Johannes Huss.

Sturm: Sven Ziegler, Taro Jentzsch, Maciej Rutkowski, John Broda, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Michael Dal Colle (CAN), Brayden Burke (CAN), Branden Troock (CAN).