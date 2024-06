Trainerteam der Adler Mannheim ist komplett

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben ihr Trainerteam für die Saison 2024/25 komplettiert. Neben Cheftrainer Dallas Eakins, der seinen Vertrag erst kürzlich um...

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben ihr Trainerteam für die Saison 2024/25 komplettiert.

Neben Cheftrainer Dallas Eakins, der seinen Vertrag erst kürzlich um drei Jahre verlängert hat, stehen auch die bisherigen Assistenztrainer Curt Fraser und Marcel Goc in selbiger Funktion weiterhin hinter der Bande.

„Curt und Marcel bringen die richtige Mischung aus Inspiration, Coaching, Lehre und Kommunikation mit, die wir im Wandlungsprozess unseres Clubs brauchen. Wir sind dankbar, dass diese beiden positiven Kräfte auch in Zukunft mit unseren Spielern und den der Jungadler arbeiten werden“, so Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Fraser schloss sich im Sommer 2023 den Adlern an, war seitdem unter anderem für das Powerplay und das Offensivspiel zuständig. Goc gehört seit seinem Karriereende im Jahr 2020 zum erweiterten Trainerstab der Adler. Zunächst fungierte der 40-jährige ehemalige NHL-Spieler als Development Coach, ehe er in den vergangenen drei Spielzeiten auch als Co-Trainer tätig war.

Fraser zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin begeistert, nach Mannheim zurückzukehren. Ich habe in meinem ersten Jahr bei den Adlern eine unglaubliche Erfahrung gemacht und freue mich darauf, an die vergangene Saison anknüpfen zu können. Die Zusammenarbeit im Trainerteam und mit den Spielern war großartig, die Organisation ist top. Zudem sind die Fans einfach unglaublich.“

„Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Spielzeit mit Dallas und Curt hinter der Bande stehen und bei der Entwicklung so vieler talentierter Spieler mitwirken zu können. Es ist eine spannende und gleichzeitig reizvolle Herausforderung, den eingeleiteten Umbruch im Club mitzugestalten. Außerdem habe ich mit Dallas und Curt zwei sehr gute Lehrer an meiner Seite, von denen ich vieles mitnehmen kann“, blickt Goc positiv in die Zukunft.