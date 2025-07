Trainertalent Emil Rasmussen komplettiert das Trainerteam der Löwen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Der 32-jährige Emil Rasmussen wird der neue Assistenztrainer der Löwen Frankfurt.

Der Schwede war zuletzt in der gleichen Funktion für die Växjö Lakers in der ersten schwedischen Liga SHL tätig.

Emil Rasmussen begann seine Trainerkarriere 2018 in Växjö in der U16-Mannschaft. Von da an ging seine Reise schnell nach oben: vom Assistenten in der U20 zum Cheftrainer der U20 und schließlich zum Assistenten von Jörgen Jönsson in der SHL in der Saison 2024/25.

Auch Schwedens Nationaltrainer Sam Hallem schätzt die Arbeit von Rasmussen sehr. In seiner Zeit als Cheftrainer der U20 war Emil bereits als Videocoach bei den Profis im Einsatz. Hier hat er sowohl mit Sam Hallem als auch mit Jörgen Jönsson die Meisterschaft gewonnen. Der 32-jährige ist vor allem für seine strategische Denkweise bekannt, was den Löwen auch in der Analyse sehr helfen wird.

Emil Rasmussen erhält bei den Löwen einen Zweijahresvertrag.

Emil Rasmussen: „Vom ersten Kontakt an hatte ich einen großartigen Eindruck vom Club, von Jan und von Tom. Es gibt ein echtes Bestreben, die Dinge auf die richtige Weise aufzubauen und hier in Frankfurt etwas Besonderes zu schaffen. Das hat mir die Entscheidung sehr leicht gemacht – es ist eine Reise, auf die ich mich sehr freue, ein Teil davon zu sein. Ich bin stolz, nun zur Löwen-Familie zu gehören.“

Jan Barta: „Emil ist ein Fachmann für Spielsysteme und Spielerentwicklung. Durch seine Erfahrung als Video Coach auf höchstem Niveau wird er mit seiner Analyse des eigenen Spiels, aber auch des Gegners, wertvolle Impulse geben können – sowohl für unsere taktische Vorbereitung, als auch für die strategische Weiterentwicklung der Löwen auf dem Eis.“