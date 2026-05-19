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Wipptal Broncos Weihenstephan

Trainerstab: Johan Sjöquist bleibt – Patrick Vetter kommt

19. Mai 20261 Mins read26
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Patrick Vetter - © Sterzing Broncos Media
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Sterzing. (PM Broncos) Seit rund 8 Wochen ist die Saison 2025/26 für die Wipptal Broncos Vergangenheit.

In diesem Zeitraum haben die Verantwortlichen bei den Wildpferden bereits kräftig am Team für die neue Meisterschaftssaison gearbeitet und viel Hintergrundarbeit geleistet.

Eine ganz wichtige Personalie konnte dabei im Wipptal gehalten werden. Unser Headcoach Johan Sjöquist wird nämlich auch in der kommenden Saison an der Bande stehen und dem Team mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für den schwedischen Übungsleiter wird es bereits die vierte Saison in der nördlichsten Stadt Italiens sein. Seit seinem Amtsantritt in der Saison 2023/24 hat sich bei den Broncos vieles zum Positiven gewandt. Insgesamt 2 Halbfinalteilnahmen in der Alps Hockey League (bis heute das beste Ergebnis seit Ligagründung) und zwei Halbfinals in der Serie A kann der 50-Jährige bis jetzt vorweisen. Unter seiner Leitung konnten sich vor allem die einheimischen Spieler sehr gut weiterentwickeln. Mit Johan an der Bande wird sich dieser Trend auch in der kommenden Saison fortsetzen.

Patrick Vetter verstärkt den Trainerstab

Neben bekannten Gesichtern, werden die Fans der Broncos auf ein Neues treffen. Patrick Vetter wird zur neuen Meisterschaft zum Trainerstab hinzustoßen und dabei hauptsächlich als Tormanntrainer fungieren.

Der 38-Jährige Deutsche ist im Südtiroler Eishockey nicht unbekannt und arbeitete bereits auf dem Ritten (2022-2024) als Torhütertrainer und außerdem in Kaltern (2023-2024) als Assistenztrainer. In den beiden letzten Saisonen agierte der ehemalige DEL-Torhüter in Ungarn bei Jegesmedvek und wird zur neuen Saison somit wieder zurück nach Südtirol kehren.

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