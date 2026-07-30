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Dresdner EislöwenTransfer-News

Trainerstab erweitert: Riku-Petteri Luoma verstärkt die Dresdner Eislöwen

30. Juli 20261 Mins read37
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Janick Schwendener von Dresdner Eislöwen bekommt einen neuen Goaliecoach - © City-Press
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Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen erweitern ihren Trainerstab für die kommende DEL2-Saison.

Riku-Petteri Luoma übernimmt ab sofort die Position des Goalie- und Videocoaches. Der 26-jährige Finne wird künftig für die Betreuung der Torhüter der Profimannschaft sowie die Videoanalyse verantwortlich sein. Darüber hinaus unterstützt er den Eislöwen-Nachwuchs als Goaliecoach und betreut die Torhüter der U20-, U17- und U15-Mannschaften.

Luoma war selbst als Torhüter aktiv, ehe er früh den Wechsel auf die Trainerbank vollzog. Bereits während seiner aktiven Laufbahn verlagerte sich sein Schwerpunkt zunehmend auf das Coaching. Unter seinem Spitznamen „Ripe“ ist der 26-Jährige bekannt.

Seine Trainerlaufbahn begann Luoma bei JYP in Finnland, wo er als Torwarttrainer im Nachwuchs- und Frauenbereich tätig war. Es folgten Stationen bei Riemu sowie zuletzt zwei Spielzeiten bei KeuPa HT in der Mestis, der zweithöchsten finnischen Spielklasse. Parallel betreute er in der vergangenen Saison die U20-Mannschaft von KeuPa. Auch in der Schweiz war er bereits tätig.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Riku erweitern wir unseren Trainerstab um einen jungen und engagierten Coach, der sich bereits früh auf die Arbeit mit Torhütern spezialisiert hat. Er bringt moderne Trainingsmethoden mit, arbeitet sehr detailorientiert und wird unser Trainerteam sowohl im Goalie-Bereich als auch in der Videoanalyse bereichern. Gleichzeitig wird er mit seiner Arbeit im Nachwuchs dazu beitragen, unsere Torhüter über alle Altersklassen hinweg bestmöglich zu entwickeln.“

Riku-Petteri Luoma: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Dresden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich darauf, mit den Torhütern der Profimannschaft und im Nachwuchs zu arbeiten, meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam die Entwicklung der Spieler voranzutreiben. Jetzt kann ich es kaum erwarten, loszulegen.“

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