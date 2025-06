Trainergespann steht: Daniel Huhn fÃ¼hrt die Indians in die neue Spielzeit

Memmingen. (PM Indians) Der ECDC Memmingen und Cheftrainer Daniel Huhn setzen die Zusammenarbeit ein weiteres Jahr fort.

Der 38-Jährige geht in sein viertes Jahr als Coach bei den Indians und ist damit dienstältester Cheftrainer der Oberliga-Süd. Ihm zur Seite steht mit Andi Börner ein fester Co-Trainer, weitere Coaches werden punktuell die Arbeit mit dem Team ergänzen.

Auf in’s vierte Jahr: Der ECDC setzt weiter auf Cheftrainer Daniel Huhn. Der langjährige Führungsspieler und Kapitän der Indianer startete 2022, direkt nach seiner aktiven Laufbahn, ins Trainergeschäft. Früher als geplant wurde er ins kalte Wasser geworfen und bekam nach wenigen Wochen gleich die Verantwortung als Chef hinter der Bande übertragen. Seit diesem Zeitpunkt führt er die Rot-Weißen im sportlichen Bereich an und ist damit, trotz jungem Alter, der dienstälteste Trainer der Liga.

Huhn lief als Spieler in über 200 Zweitliga-Spielen sowie rund 400 Oberliga-Partien auf, als Trainer sind die Indians seine erste Station. Der Punkteschnitt seiner Mannschaft konnte seit Beginn seiner Trainertätigkeit sukzessive gesteigert werden. Insgesamt stehen u.a. zwei vierte Plätze nach der Hauptrunde sowie zwei Viertelfinals zu Buche. Im kommenden Jahr soll es, auch dank erneut verstärktem Team, noch einen Schritt weiter gehen.

„Wir sind mit Daniels Arbeit grundsätzlich sehr zufrieden. Er schafft es hervorragend ein Team zu formen und zu führen. Im letzten Jahr wurde unser Minimalziel auch erreicht, für die kommende Saison erwarten wir aber noch etwas mehr. Vor allem die Special-Teams waren ein Punkt, den wir in der Saisonanalyse natürlich noch einmal aufgearbeitet haben. Hier muss eine Steigerung her“, so Sven Müller.

Huhn, der gleichzeitig auch die Aufgaben als Team-Manager übernimmt, wird auch in der kommenden Saison von Andi Börner unterstützt. Der im Verein als hauptamtlicher Nachwuchstrainer engagierte Memminger soll „Chicken“ in den Trainingseinheiten und Spielen zur Seite stehen. Zusätzlich sollen auch weitere Coaches in regelmäßigen Abständen mit dem Team arbeiten. Neben regelmäßigen Einheiten von Athletik- und Skill-Coaches wurden bereits am Ende der letzten Spielzeit punktuell auch externe Trainer miteingebunden, etwa bei den Special Teams. Diese Zusammenarbeit soll fortgeführt und weiter ausgebaut werden.

Daniel Huhn: „Ich freue mich und bin stolz, dass ich auch in der kommenden Saison an der Bande in Memmingen stehen darf. Wir haben ein starkes Team, mein Job wird es sein, die Jungs bestmöglich auf die Saison und die heiße Phase vorzubereiten, sodass wir in diesem Jahr den nächsten Schritt gehen können.“

Dauerkarten für die Oberliga-Spielzeit gehen ab Sonntag in den freien Verkauf. Alle Informationen gibts auf der Homepage des ECDC Memmingen.

