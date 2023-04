Trainerfrage geklärt – Zdeněk Trávníček übernimmt beim TEV Miesbach

Miesbach. (PM TEV) Nach dem Abgang von Trainer Michael Baindl, der den TEV nach zwei Spielzeiten in Richtung DEL2 zu den Bayreuth Tigers verlässt,...

Miesbach. (PM TEV) Nach dem Abgang von Trainer Michael Baindl, der den TEV nach zwei Spielzeiten in Richtung DEL2 zu den Bayreuth Tigers verlässt, haben die Verantwortlichen beim TEV nun einen Nachfolger gefunden.

Zdeněk Trávníček, zuvor hauptamtlicher Nachwuchstrainer beim TEV, übernimmt die ab sofort die Trainerposition der Bayernligamannschaft.

Der in Karvina geborene 54-jährige Tscheche spielte während seiner aktiven Zeit 15 Jahre in Deutschlands höchsten Ligen und kommt auf über 100 Spiele in der DEL für München und Schwenningen. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere übernahm er die Blue Lions Leipzig, welche er aus der Regionalliga in die Oberliga führte und mit denen er zwei erfolgreiche Jahre in der Oberliga feierte. Nach insgesamt fünf Spielzeiten verließ er Leipzig und übernahm während der Saison 2010/2011 den Zweitligisten EHC Freiburg. Nach einer Saison beim EHC Freiburg, wechselte Trávníček dann im Sommer 2011 nach Garmisch-Partenkirchen und übernahm den ebenfalls in der zweiten Liga spielenden SC Riessersee. Nach einem Jahr beim EHC Wattens übernahm er daraufhin in der Saison 2013/2014 die Sterzing Broncos in der Serie A, der höchsten italienischen Liga. Nach der Saison in Sterzing wechselte Trávníček in den Nachwuchsbereich und übernahm einen Posten im Nachwuchs des EHC München, bis er 2016 in die Nachwuchsschmiede des EHC Klostersee wechselte und dort als hauptamtlicher Nachwuchstrainer fungierte. Nach drei Jahren in Grafing kam Trávníček dann im Sommer 2019 zum TEV Miesbach, wo er ebenfalls als hauptamtlicher Nachwuchstrainer agierte. Somit wird er keine lange Eingewöhnungszeit brauchen, da er das Umfeld, die handelnden Personen und die beim TEV gegebenen Möglichkeiten schon kennt. Zudem leitete er bereits im Sommer 2020 das Sommertraining der ersten Mannschaft und kennt somit bereits einen Teil der Mannschaft. Im Dezember 2022 hatte Trávníček dann sein grundsätzliches Interesse bekundet wieder eine Seniorenmannschaft trainieren zu wollen. Neben seiner Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft wird Travnicek aber auch weiterhin eine Nachwuchsmannschaft beim TEV trainieren.

Zdeněk Trávníček ist bereits voll in die Planungen hinsichtlich Kader und Vorbereitung für die kommende Saison involviert.

Zdeněk Trávníček zu seiner neuen Aufgabe: „Ich habe die Spiele in den Play-offs verfolgt. Die Mannschaft hab dabei auf dem Eis viel Charakter gezeigt. Wir wollen in der neuen Saison wieder offensives, attraktives Eishockey bieten und die Fans damit begeistern. Aufgrund dessen, dass die Saison vermutlich etwas später beginnt werden wir in ca. 2-3 Wochen mit dem Sommertraining beginnen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe“

Der sportliche Leiter Peter Kathan über Zdeněk Trávníček: „Zdeněk hat die letzten vier Jahre bei uns im Nachwuchs gearbeitet und kennt den Verein und das Umfeld, dadurch wird die Eingewöhnungsphase wahrscheinlich kurz ausfallen. Er wollte wieder eine Seniorenmannschaft trainieren und ist Feuer und Flamme für seine neue Aufgabe. Er hat schon viel Erfahrung mit Seniorenmannschaften in verschiedenen Ländern und hat in Deutschland schon in der zweiten Liga trainiert. Er wird sicherlich den ein oder anderen neuen Reiz setzen.“

