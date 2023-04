Trainerduo bleibt dem ERC Sonthofen erhalten

Sonthofen. (PM ERC) Der ERC Sonthofen setzt weiterhin auf Kontinuität und verpflichtet das Trainergespann Vladimir Kames und Helmut Wahl auch für die kommende Saison....

Beide Coaches konnten mit Erreichen des Klassenerhaltes und mit dem Einzug ins Halbfinale sehenswerte Erfolge im ersten Landesligajahr vorweisen. ERC-Vorstand Roman Hanisch zeigte sich hochzufrieden über die Weiterverpflichtung von Kames und Wahl: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit Vladimir Kames die sehr gute Arbeit fortsetzen können, sowohl was die erste Mannschaft, als auch seine Tätigkeit im Nachwuchsbereich betrifft. Dort hatten wir die letzten Jahre ebenfalls großartige Erfolge, wie die Platzierungen der Mannschaften immer wieder gezeigt haben. Auch dass Helmut Wahl unser Angebot angenommen hat, freut uns riesig“ sagte Roman Hanisch. Helmut Wahl hat „maßgeblich am Erfolg der Mannschaft mitgewirkt. Wir sind mit seiner Arbeit ebenso sehr zufrieden“ so Hanisch weiter.

Ob Vladmir Kames neben seinem Traineramt auch wieder die Schlittschuhe für die Oberallgäuer schnüren wird, steht allerdings noch nicht fest.

Das ERC-Onlineteam hat mit beiden Trainern gesprochen.

Onlineteam: Hallo, ihr beiden. Helmut, wir freuen uns auf dein weiteres Engagement für unseren Verein. Erstmal möchten wir uns bei dir für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Du hast uns nach jedem Spiel mit den nötigen Infos für unsere Spielberichte versorgt. Herzlichen Dank dafür. Deine Worte zur Vertragsverlängerung?

Helmut Wahl: Vorweg möchte ich mich natürlich auch für die erstklassige Zusammenarbeit mit euch bedanken. Über die Vertragsverlängerung freue ich mich sehr. Ich bin froh, wieder dabei zu sein. Die Zusammenarbeit mit dem Verein und vor allem mit Vladimir war bisher hochprofessionell und hat mir viel Freude bereitet. Mit Vladimir ist meines Erachtens der richtige Mann an der richtigen Stelle, gerade auch in Bezug auf die Nachwuchsarbeit, in der er sich zusätzlich als hauptamtlicher Nachwuchstrainer engagiert. Aus meiner Sicht ist der ERC ein sehr guter, familiärer Verein. Die Verantwortlichen machen einen richtig guten Job. Auch das Umfeld ist toll. Das Konzept und die Ausrichtung passen hier in Sonthofen. Auch der Zuschauerzuspruch ist fantastisch. Das alles macht mir richtig viel Spaß und Lust auf mehr.

Onlineteam: Vladimir, du bist mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt im Verein geworden. Neben deinen Anstrengungen für die 1. Mannschaft organisierst du als hauptamtlicher Nachwuchstrainer die sportliche Ausbildung unserer Kids. Auch dir ein herzliches Dankeschön. Wir wissen deine Arbeit wirklich sehr zu schätzen. Was sind deine Worte zur Vertragsverlängerung?

Vladmir Kames: Ich freue mich auch auf die nächste Saison. Der ERC ist mittlerweile ein bedeutender Teil meines Lebens geworden. Nicht nur, weil der Verein mein Arbeitgeber ist, sondern auch weil mir das Eishockey in Sonthofen am Herzen liegt. Ich versuche, den Kindern eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Dabei werde ich von vielen Fachleuten in den Trainer- und Betreuerämtern unterstützt. Die machen eine sehr gute Arbeit. Das ist wichtig für die Kinder und für den Verein, darum möchte ich das mit meinen Trainerkollegen stetig verbessern. Die Weiterverpflichtung als Trainer bedeutet mir sehr viel. Ich möchte mich beim Verein und bei den Fans für das Vertrauen in meine Arbeit bedanken. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinem Trainerkollegen Helmut, diese ist ausgezeichnet. Wir verstehen uns sehr gut und ergänzen uns. Nach einem Jahr der gemeinsamen Arbeit haben wir viele Erkenntnisse gesammelt, die wir in der kommenden Saison nutzen möchten, um noch besser aufgestellt anzutreten.

Onlineteam: Mit dem Halbfinaleinzug gab es für die Sonthofner Fans ein extra „Zuckerl“ nach dem Erreichen des eigentlichen Saisonziels, dem Klassenerhalt. Wie sieht euer Ziel für die kommende Saison aus?

Helmut Wahl: Zunächst möchte ich noch mal ein großes Lob an unsere Jungs aussprechen. Die haben zur richtigen Zeit ein Top-Eishockey gespielt. Der Weg, gerade in der Aufstiegsrunde, war aber auch holprig. Wir hatten viele Verletzte mit teilweise schweren Verletzungen. Das hat den Spielfluss natürlich enorm gestört. Gerade deshalb muss man die Mannschaftsleistung der vergangenen Saison besonders hervorheben. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Das Ziel für die kommende Saison wird m. E. das Erreichen der Aufstiegsrunde sein. Was die Mannschaft angeht, möchten wir die nächsten Schritte nach vorne gehen. Das Team soll sich spielerisch und taktisch weiterentwickeln. Dafür wollen wir kontinuierlich durchtrainieren und hoffen deshalb von Verletzungen verschont zu bleiben.

Vladimir Kames: Ich bin auch stolz auf die Jungs. Wir haben viel erreicht, obwohl uns einige Verletzungen sehr gefordert haben. Das Wichtigste für uns ist, dass alle Beteiligten Freude am Sport haben und dass alle Spieler von Verletzungen verschont bleiben. Mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde als Saisonziel gebe ich Helmut recht, damit würden wir uns auch möglichst frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Natürlich wäre eine Playoff-Teilnahme auch nicht schlecht. Was den Gesamtverein angeht, möchten wir uns auf allen Positionen weiterentwickeln. Dazu gehört auch die Kommunikation nach außen, um noch mehr Kinder für den Eishockeysport zu begeistern. Das haben wir auch schon in den vergangenen Jahren ganz gut gemacht, aber trotzdem müssen wir da noch besser werden.

Onlineteam: Vielen Dank an euch beide für das kleine Interview. Wir freuen uns auf die neue Spielzeit. Zwei Fragen hätten wir allerdings noch. Wann startetet ihr ins Sommertraining und sehen wir dich Vladi auch wieder im schwarz-gelben Trikot auf dem Eis?

Vladimir Kames: Das Sommertraining beginnt Mitte-Ende Mai. Für die Gespräche über meine Weiterverpflichtung als Spieler habe ich noch um etwas Zeit gebeten. Vielen Dank für das Interview.

Helmut Wahl: Auch von mir ein Dankeschön.

