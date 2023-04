Trainer Michael Baindl verlässt nach zwei Jahren den TEV Miesbach – Flo Feuerreiter steigt wieder ein

Miesbach. (PM TEV) Als Trainerneuling kam Michael „Dino“ Baindl im Frühjahr 2021 zum TEV Miesbach um nach seiner langen Karriere als Spieler ins Trainergeschäft...

Miesbach. (PM TEV) Als Trainerneuling kam Michael „Dino“ Baindl im Frühjahr 2021 zum TEV Miesbach um nach seiner langen Karriere als Spieler ins Trainergeschäft einzusteigen.

Der damals 34 – Jährige hatte gerade seine letzte Saison als Spieler bei den Starbulls Rosenheim absolviert, ehe es dann nach der Coronapause in der Eishockeybayernliga im Sommer mit der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 losging.

In seiner ersten Saison als Trainer hatte Baindl mit seiner Mannschaft gleich Erfolg und es folgte jeweils Platz zwei nach Vor- und Zwischenrunde in der Bayernliga. Mit zwei souveränen Siegen im Halbfinale gegen den ESC Kempten zog man ins Finale ein. Dort unterlag man dem EHC Klostersee in einer packenden und umkämpften Serie, aber man konnte auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken, in der Mann die bayrische Vizemeisterschaft feiern konnte.

Nach einer kurzen Pause wurde dann der Grundstein für die neue Saison gelegt. Und auch diese begann sehr erfolgreich und man konnte die Vorrunde souverän auf Platz 1 abschließen. In der Meisterrunde gab es dann einige Rückschläge und man schloss die Runde aufgrund eines geschossenen Tores weniger auf Platz 3 hinter Königsbrunn und Peißenberg ab, was den Verlust des Heimrechts für die anstehenden Playoffs bedeutete.

Dort stellte Baindl seine Mannschaft aber stets blendend ein und die Mannschaft sorgte für Playoff Euphorie in Miesbach. Nachdem man mit einem Kraftakt den Vorundenzweiten aus Amberg aus den Playoffs schmiss, folgte danach ein 5 Spiele Thriller gegen Erding, den man letztendlich verdient in Spiel 5 gewann und somit erneut ins Finale einzog. Auch im Finale zeigten Baindl und seine Mannschaft hervorragendes Eishockey, letztlich war Königsbrunn aber einen Tick stärker und gewann die Serie. Baindl und die Mannschaft können aber mit stolz auf eine erneut sportlich hervorragende Saison zurückblicken, die man erneut mit dem Gewinn der bayrischen Vizemeisterschaft abschloss.

Auch mit der U17 Mannschaft des TEV’s feierte Baindl in dieser Saison eine starke Leistung und die U17 schloss die Saison in der Eishockey Bayernliga auf Platz 3 ab.

Michael „Dino“ Baindl verlässt nach dieser Saison den TEV um sich einem höherklassigen Verein anzuschließen und den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen.

Michael Baindl über seine zwei Jahre in Miesbach: „Ich bin Dankbar, dass ich vom TEV Miesbach die Chance bekommen habe ins Trainergeschäft einzusteigen. Es waren zwei gute Jahre. Die Jungs sind charakterlich sehr stark, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.

Die Mannschaft hat mir den Einstieg ins Trainergeschäft sehr leicht gemacht.

Ich wollte in Miesbach auf einem hohen Niveau Eishockey spielen lassen, und ich denke die Mannschaft hat sich stets weiterentwickelt.

Ich habe mich in den zwei Jahren als Trainer weiterentwickelt, was das Ziel war und nun will ich einfach den nächsten Schritt machen. Der Abschied aus Miesbach fällt mir sehr schwer, aber ich muss in die Zukunft schauen, was der Beste Schritt für mich und meine Entwicklung ist.

Ein großer Dank geht nochmal an alle TEV’ler und vor allem an alle ehrenamtlichen Helfer. Ein weiter Dank geht an alle Helfer im Nachwuchs, insbesondere an die U17 Mannschaft, die ich die letzten beiden Jahre betreuen durfte. Die Jungs und Mädels haben super mitgezogen und es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank Miesbach“

Der TEV Miesbach bedankt sich bei Michael „Dino“ Baindl für die geleistete Arbeit in den letzten beiden Jahren und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Laufbahn.

TEV präsentiert ersten „Neuzugang“

Nicht ganz unbekannt beim TEV Miesbach und von keinem anderen Verein ist der erste „Neuzugang“ für die Saison 2023/2024. Nach seiner einjährigen berufsbedingten Pause kehrt Florian Feuerreiter zurück ins Aufgebot der Rot-Weißen. In der Saison 22/23 agierte der 30-jährige Mittelstürmer als Stand-By Spieler und sprang zweimal in den Dienst der Mannschaft als das Team von Verletzungssorgen geplagt war. Nun gehört Florian Feuerreiter, der zu den besten Unterzahlspielern der Liga zählt, wieder fest zum Aufgebot der Kreisstädter. Vor seiner berufsbedingten Pause war Florian vier Jahre lang Kapitän der Mannschaft und ging mit seinem Einsatz stets voran. 2020 durfte er als Erster den Pokal für die bayrische Meisterschaft in die Höhe reichen. Der für seinen Kampfgeist und Leidenschaft auf dem Eis bekannte Mittelstürmer geht somit in seine elfte volle Spielzeit beim TEV, in der er bisher 305 Spiele absolviert hat und 26 Tore und 43 Assists erzielen konnte.

Florian Feuerreiter zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich wieder fester Teil der Mannschaft zu sein und bin dem Verein dankbar für diese Möglichkeit wieder einsteigen zu können. Der Winter ohne Eishockey ist extrem schnell vergangen und ich hab die meisten Spiele des TEV natürlich mitverfolgt. Es war schön und hat mich für die Mannschaft und den Verein gefreut, dass wieder mehr Zuschauer ins Stadion gekommen sind. Ich hoffe für nächste Saison, dass die Fans dabei bleiben und wünsche mir viele spannende Spiele in einer starken Bayernliga. In diesem Sinne wünsche ich allen erstmal einen schönen Sommer und auf eine erfolgreiche Saison 23/24.“

Der TEV freut sich, dass Florian wieder fest zurück zum TEV kehrt und wünscht ihm alles Gute für die Saison 2023/2024.

