Trainer-Entscheidung bei den Eispiraten Crimmitschau ist gefallen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben die Weichen für die Zukunft gestellt und den auslaufenden Vertrag von Jussi Tuores um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 34-jährige Finne, der im Laufe der Saison die Geschicke von Marian Bazany übernahm, bindet sich somit bis 2024 an die Westsachsen. Dies wurde eben auf der offiziellen Abschlussveranstaltung der Eispiraten Crimmitschau im Hotel Meerane verkündet.

Jussi Tuores wurde 1989 im finnischen Mustasaari geboren und kann selbst auf einige Spielzeiten als Stürmer in der dritten und vierten Liga Finnlands zurückblicken. 2014 beendete der 1,70 Meter kleine Offensivmann bei Korsholm-Mustasaari bereits mit 25 Jahren seine aktive Karriere und wagte den Sprung ins Trainergeschäft. Sechs Jahre lang arbeitete Tuores schließlich im Nachwuchsbereich als Chef- und Assistenztrainer bei Vaasan Sport. Gut zwei Jahre betreute er sowohl die U17- als auch die U19-Auswahlen des HC Pustertal in Italien und arbeitete zusätzlich als Videocoach für die chinesische Nationalmannschaft in Peking, bevor er letzten Sommer als Assistenztrainer nach Crimmitschau kam.

Nach der Beurlaubung von Marian Bazany im Februar 2023 wurde Tuores schließlich zum Cheftrainer der Eispiraten ernannt. Gemeinsam mit Co-Trainer Esbjörn Hofverberg erreichte er mit den Westsachsen in der vergangenen Woche den Klassenerhalt in der DEL2.

„Wir sind vom Grund her überzeugt von Jussis Arbeit und seiner fachlichen Kompetenz. Im ersten Step hat er mit dem Klassenerhalt der Eispiraten bewiesen, dass er die Chance verdient hat, Cheftrainer zu werden“, erklärt Teammanager Ronny Bauer. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, Jussi ein Vertragsangebot zu machen und freuen uns umso mehr, dass er dieses nun auch angenommen hat“.

