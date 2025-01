Trainer-Einstand gelungen! TEV siegt 4:1 gegen den EHC Klostersee

Miesbach. (PM TEV) Der Einstand von Coach Dusan Frosch beim TEV Miesbach ist gelungen.

Die Kreisstädter feierten beim ersten Spiel des Jahres im gut besuchten Derby gegen den EHC Klostersee einen wichtigen 4:1-Heimsieg. Vor allem in der Defensive präsentierten sich die Weiß-Roten wesentlich stabiler als zuletzt. Erstmals mit dabei war auch wieder Routinier Matthias Bergmann, der die Miesbacher Abwehr in den nächsten Wochen unterstützen wird. Nicht mitwirken konnten hingegen Johannes Bacher, Alexander Kirsch, Nick Endress (alle Aufbautraining), Michael Grabmaier (Oberkörper), Danyel Waizmann (Unterkörper) und Kurt Sonne, der kurzfristig um Vertragsauflösung gebeten hatte.

Vor 617 Zuschauern brauchten die Miesbacher einige Minuten, um ins Spiel zu finden, übernahmen dann aber das Kommando. Trotz eines Übergewichts im ersten Drittel fielen in den ersten 20 Minuten keine Treffer. „Taktisch war das erste Drittel sehr gut“, lobte TEV-Coach Frosch sein Team bei der Pressekonferenz. Im zweiten Durchgang waren die leicht umgestellten Sturmreihen dann gleich drei Mal erfolgreich. Thomas März zog von der linken Seite ab und Christian Neuert fälschte die Scheibe zum vielumjubelten 1:0 ins Tor ab. Beim 2:0 hatte der Grafinger Keeper seinen Anteil. Er warf einen Schuss von Neuert genau vor die Füße von Aziz Ehliz, der ohne Mühe einschob. Das 3:0 von Patrick Asselin, der im Slot am schnellsten schaltete, war dann schon eine kleine Vorentscheidung. Im letzten Drittel konnten die Gäste aufgrund der körperlich intensiven und disziplinierten Spielweise der Miesbacher nicht mehr viel ausrichten. Nach dem gut ausgespielten Anschlusstreffer des EHC Klostersee wurde es noch einmal kurzzeitig spannend, bis Felix Feuerreiter mit einem Empty Net zum 4:1-Endstand alles klar machte. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für den TEV, der im Vergleich zu den letzten Wochen eine deutliche Leistungssteigerung zeigte. „Lob an die Mannschaft, sie hat sehr gut gekämpft“, resümiert Frosch nach der Begegnung.

Am gestrigen Freitag kam Kurt Sonne mit der Bitte seinen Vertrag aufzulösen auf die Verantwortlichen des TEV Miesbach's zu. Dieser Bitte stimmte man zu und somit verlässt Kurt Sonne mit sofortiger Wirkung den TEV. „Wir bedanken uns bei Kurt für seinen unermüdlichen Einsatz im weiß-roten Trikot und wünschen ihm alles Gute für seine sportliche und private Zukunft", so der TEV Miesbach. Der TEV begibt sich auf die Suche nach einem neuen zweiten Importspieler.