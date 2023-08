Trainer der verschiedenen Mannschaften voller Vorfreude und Energie – Saisonausblick der Starbulls Rosenheim

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) 102 Tage, 14 Wochen seit der letzten On-Ice Trainingseinheit zu Hause und kurz vor dem offiziellen Trainingsstart in die...

Rosenheim. (PM Starbulls) 102 Tage, 14 Wochen seit der letzten On-Ice Trainingseinheit zu Hause und kurz vor dem offiziellen Trainingsstart in die neue Saison.

Die Starbulls Rosenheim bieten einen kleinen Ausblick auf die Saison.

Die kommende Saison verspricht ein spannendes und aufregendes Erlebnis zu werden. Mit hochmotivierten Teams, talentierten Spielern und fesselnden Begegnungen wird die Saison zweifellos eine Menge Action bieten. Mit Beginn des Sommers haben die Starbulls Rosenheim die Aufmerksamkeit im Sommertraining auf das Athletik gerichtet, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und sich auf die kommende Wettkampfsaison vorzubereiten. Das Sommertraining ist ein entscheidender Bestandteil der Vorbereitung für Sportler und bietet die Möglichkeit, an Stärke, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit zu arbeiten. Dies wird in den kommenden Spielen von entscheidender Bedeutung sein.

Das erste On-Ice Training steht für fast alle Nachwuchsmannschaften am Montag, den 06.08.2023 bevor. Lediglich die U7 und die U9 beginnen ihre Saison am Dienstag, den 09.08.2023. Aufgrund der aktuellen Umbaumaßnahmen im ROFA-Stadion, stehen die Mannschaften bis 19.08.2023 in Miesbach auf dem Eis. Ab dem 21.08.2023 startet dann das On-Ice Training im ROFA-Stadion.

Ausblicke der Trainer

Mit dem Start der neuen Saison sind die Trainer der verschiedenen Mannschaften voller Vorfreude und Energie, ihre Teams zum Erfolg zu führen. Die Trainer spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Teamdynamik, der taktischen Ausrichtung und der Motivation der Athleten. Hier ist ein Ausblick der Trainer, die in der kommenden Saison im Rampenlicht stehen werden:

„Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Mein Fokus liegt darauf so viele Kinder zu integrieren wie möglich und freue mich riesig die Fortschritte der Kinder zu sehen“, so Dominik Kolb, Trainer der U7.

„Mit über 35 Kids der Altersklasse U9, welche die größte Mannschaft seit Jahren ist, starten wir mit vollem Tatendrang am Dienstag ins Eistraining. Dies zeigt, dass letzte Saison in der Nachwuchsgewinnung viel richtig gemacht wurde. Wir werden speziell in den ersten Wochen das Hauptaugenmerk auf die Schlittschuhtechnik setzen, wobei der Spaß nicht fehlen darf und verschieden Spielformen in jedem Training für Abwechslung sorgen“, so Dominik Daxlberger, Trainer der U9.

„Ich freue mich auf die U13 Jungs und auf den Beginn des Eistrainings in Miesbach! Die Jungs haben zwei Monate Athletik-Training hinter sich, haben super mitgemacht und werden sicherlich diesen Ehrgeiz und Enthusiasmus mit aufs Eis bringen! Motto der Saison 23/24: Eine positive Stimmung fördert eine positive Entwicklung!“, so Rick Böhm, Trainer der U13.

„Ich denke, wir freuen uns alle, dass wir wieder aufs Eis gehen dürfen.

Ich persönlich freue mich sehr wieder mit den Mannschaften zu arbeiten.

Es ist spannend zu sehen, wie sich die Kinder während der Saison entwickeln, sowohl auf dem Eis als auch neben dem Eis. Es wird wieder eine spannende Saison“, so Martin Reichel, Trainer der U11 und U15.

„Die Begeisterung auf die kommende Saison ist bei mir als Trainer und auch bei meinen Spielern spürbar. Eine entscheidende Komponente für unseren Erfolg wird die Teamdynamik sein. Die enge Zusammenarbeit zwischen Spielern und Trainern wird uns stärken und uns dabei helfen, als Team über uns hinauszuwachsen. Wir sind entschlossen, als Team zu wachsen, unsere Ziele zu erreichen und eine erfolgreiche Saison zu erleben“, so René Wild, Trainer der U17.

„Wir gehen mit großer Vorfreude in die bevorstehende Saison. Wir haben einen guten Kader mit einer guten Mischung zwischen jungen Jahrgängen und älteren Jahrgängen. Die Jungs sind voll motiviert und freuen sich schon das es endlich am Eis losgeht. Die harte Arbeit, das Potenzial des Teams und die Freude auf den Wettbewerb lassen uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken“, so Gerhard Unterluggauer, Trainer der U20.

Ausblicke der Spieler

„Wir haben im Sommer mit unserem sehr guten Athletik Trainer hart trainiert, sodass wir stark in die Saison starten können. Trotz eines nicht allzu breiten Kaders bin ich zuversichtlich, dass wir weit kommen können in den Playoffs. Dazu müssen wir als Mannschaft auftreten und jeweils unser Bestes geben“, so Maximilian Bittner, Spieler der U17.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison. Wir haben ein super Trainerteam, dass uns auch im Sommer in Topform gebracht hat. Ich bin überzeugt, dass wir eine sehr gute Mannschaft, trotz des schmalen Kaders, sind. Wir werden beweisen, dass wir zusammenhalten und zeigen was in uns steckt. Dies fordert das Beste aus uns zu holen, und zwar jeden Tag. Mit einer guten Stimmung wird das eine großartige Saison“, so Louis Müller, Torwart der U17.

„Ich freue mich auf neue Herausforderungen, eine verletzungsfreie Saison und viele Erfolge und Erfahrungen mit meinen Teamkollegen. Wir sind bereit, unser Bestes zu geben, uns als Spieler weiterzuentwickeln und als Teil eines starken Teams auf dem Eis zu stehen“, so Andreas Schneider, Spieler der U20.

