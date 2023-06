„Trainager“ Christof Kreutzer lockt mit Jere Karjalainen den nächsten Top-Finnen zu den Augsburger Panther

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den nächsten finnischen Angreifer unter Vertrag genommen. Ebenfalls von Lukko wechselt der Außenstürmer Jere Karjalainen zum PENNY...

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther haben den nächsten finnischen Angreifer unter Vertrag genommen.

Ebenfalls von Lukko wechselt der Außenstürmer Jere Karjalainen zum PENNY DEL-Club.

Jere Karjalainen absolvierte in den Trikots von Jokerit, HPK, Tappara und Lukko seit 2012 insgesamt 454 Liiga-Partien. Dabei stehen für den 31-jährigen Rechtsschützen 105 Tore und 99 Assists bei einem Plus-Minus-Wert von +45 in der Statistik. Mit Tappara wurde Karjalainen zweimal finnischer Meister und bestritt für das Spitzenteam zudem 40 Spiele in der Champions Hockey League. Von 2020 bis 2022 lief der 175 cm große und 81 kg schwere Finne für HK Sochi und Dinamo Riga in der KHL auf (elf Tore und 17 Assists in 81 Partien). In die Auswahl seines Heimatlandes wurde Karjalainen in den letzten vier Jahren regelmäßig berufen. Im Rahmen der Euro Hockey Tour verbuchte er in diesem Zeitraum in 20 Spielen 14 Scorerpunkte. Im Jahr 2021 wurde Karjalainen mit Finnland Vizeweltmeister.

Panthercoach Christof Kreutzer: „Ich beobachte Jere Karjalainens Werdegang seit vielen Jahren. Er ist ein schneller und zweikampfstarker Rechtsaußen, der über einen sehr guten Schuss verfügt. Auch in Überzahl hat er große Qualitäten. Bei Lukko harmonierte er letzte Saison im Powerplay zudem gut mit Anrei Hakulinen, auch bei fünf gegen fünf spielten die beiden immer mal wieder in einer Sturmformation. Es freut mich sehr, dass wir auch diesen Transfer realisieren konnten.“

„Die Augsburger Panther sind eine spannende neue Herausforderung in meiner Karriere. Ich habe viel Positives über den Club und die Fans gehört und kann es kaum erwarten, dass es im August endlich losgeht. Dass mit Anrei und Assistant Coach Juha Nokelainen zwei weitere Finnen Teil unserer Organisation sind, wird die Eingewöhnung in Deutschland sicher erleichtern“, so Jere Karjalainen, der das Panthertrikot mit der Nummer 21 tragen wird.

Jere Karjalainens Karriere in Zahlen

