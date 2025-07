Tragende StÃ¼tze der Towerstars verlÃ¤ngert

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Defensive der Ravensburg Towerstars setzt auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Denis Pfaffengut.

Der 27-Jährige überzeugte bereits in den vergangenen vier Jahren durch seinen soliden und harten Spielstil sowie durch Geradlinigkeit auf und neben dem Eis.

Denis Pfaffengut kam zur Saison 2021/2022 von Kaufbeuren nach Ravensburg und trat damit in die Fußstapfen seines Bruders Daniel, der zwischen 2016 und 2020 bereits eine erfolgreiche Zeit bei den Towerstars hatte und inzwischen in der PENNY DEL aktiv ist. Während der ältere Bruder im Sturm für Akzente sorgte, ist Denis Pfaffengut das Sinnbild eines gestandenen Verteidigers und kann auf die Erfahrung von 527 Pflichtspielen in der DEL2 bauen. In seinen 239 Begegnungen alleine für die Towerstars überzeugte er vor allem durch physische Härte in den Zweikämpfen und solide Defensivarbeit in der eigenen Zone. Neben 9 Toren und 65 Assists brachte der gebürtige Kaufbeurer auch wichtige charakterliche Qualitäten auf das Eis und in der Kabine ein. Unbestritten avancierte er so auch zu einem Sympathieträger bei den Fans.

„Ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Saison erneut Teil der Towerstars-Mannschaft sein darf. Die Stadt und die Menschen hier in Ravensburg sind für mich mittlerweile wie eine zweite Heimat geworden. Ich kann es kaum erwarten, bis es wieder losgeht“, sagt Denis Pfaffengut selbst zu seinem Verbleib.

„Denis hat auch in der letzten Saison bewiesen, dass er eine tragende Stütze der Towerstars ist. Er identifiziert sich mit dem Club, gibt immer sein Bestes und bringt eine wichtige physische Komponente in unser Spiel. Ich bin froh, dass er weiterhin unsere Defensive stärkt“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV