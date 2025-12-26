Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Tragende Säule im Abwehrverbund bleibt bei den Bietigheim Steelers

26. Dezember 2025
Arne Uplegger von den Bietigheim Steelers - © Mathias Renner / City-Press
Bietigheim. (Steelers) Die Bietigheim Steelers setzen weiter auf Kontinuität in der Defensive und verlängern den Vertrag mit Verteidiger Arne Uplegger.

Der 28-jährige Linksschütze geht damit auch in der kommenden Saison für die Steelers auf das Eis und bleibt eine tragende Säule im Abwehrverbund.

Uplegger kam zur aktuellen Saison von den Dresdner Eislöwen ins Ellental und hat sich vom ersten Spieltag an als verlässlicher Leistungsträger etabliert. In bislang 25 Einsätzen steuerte der Verteidiger zwei Tore und zwölf Vorlagen bei und steht damit bei 14 Punkten – auf bestem Weg zur punktebesten Saison seiner bisherigen Karriere. Neben seinen Offensivakzenten überzeugt Uplegger vor allem durch seine Ruhe am Puck, sein Stellungsspiel und seine Zweikampfstärke, die der Steelers-Defensive spürbare Stabilität verleihen.

Die Bietigheim Steelers freuen sich, Arne Uplegger weiterhin im Steelers-Trikot zu sehen, und blicken der gemeinsamen Zukunft im Ellental mit großer Zuversicht entgegen.

Trainer Alexander Dück: „Mit Arne konnten wir nicht nur mit einem Leistungsträger Frühzeit verlängern, sondern auch einen menschlichen tollen Charakter für die neue Saison gewinnen. Er ist nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine sehr wichtig, umso mehr freut es uns, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen.“

Arne Uplegger: „Bietigheim ist Eishockey-Kult. Fans, Umfeld und Organisation leben diesen Klub jeden Tag, diesen besonderen Zusammenhalt habe ich vom ersten Moment an gespürt, egal ob beim Förderverein, bei den Heimspielen, bei den Auswärtsfans oder durch die vielen Ehrenamtlichen. Mir gefällt es hier sehr und ich bin überzeugt davon, dass dieser Verein in den kommenden Jahren ein großes Potenzial hat.
Wir sind auf einem guten Weg, und deshalb freue ich mich, meinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern, um diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.
Ich wünsche allen frohe Weihnachten und vielen Dank für euren großartigen Support!“

