„Tränen auf allen Seiten“: Dresdens Geschäftsführer erklärt emotionales Trainer-Aus – Augsburg-Profi schimpft: „Nicht akzeptabel!“

Bonn. (PM MagentaSport) Es sind turbulente Tage bei den Dresdner Eislöwen – doch die Profis des Schlusslichts zeigen sich am 23. DEL-Spieltag auf dem Eis unbeeindruckt.

Beim Tabellenführer ERC Ingolstadt verliert der Aufsteiger einen Tag nach der Entlassung von Trainer Niklas Sundblad zwar mit 2:3 in der Overtime, holt aber einen Punkt. „Wir nehmen in der Situation, in der wir gerade sind, jeden Punkt mit. Wir haben uns eigentlich nicht so viel vorgenommen“, sagt ein ehrlicher Janick Schwendener. Dresdens Geschäftsführer Maik Walsdorf gibt nach dem Aus von Aufstiegstrainer Sundblad einen Einblick hinter die Kulissen: „Als wir ihm die Entscheidung mitgeteilt haben, gab es Tränen auf allen Seiten. Das war sehr, sehr emotional. Das ist kein Trainer, den man vergessen wird.“ Nach dem 1:6-„Genickschlag“ (O-Ton Walsdorf) bei den Iserlohn Roosters habe man jedoch reagieren müssen. Der Geschäftsführer bestätigt zudem, dass Matthias Roos zwar nicht mehr Sportdirektor ist, aber weiterhin im Hintergrund arbeitet: „Was er im Hintergrund macht, in der Technik des ganzen Sportbereiches, da können wir ihn gar nicht auf den freien Arbeitsmarkt geben. Da ist er sensationell. Wir werden alles dafür tun, dass wir mit ihm weiter zusammenarbeiten können.“

Der Gewinner im Tabellenkeller sind trotzdem die Iserlohn Roosters, die nach dem 3:1 gegen den EHC Red Bull München nun 7 Punkte Vorsprung auf Dresden haben. „Das Spiel gegen Dresden hat uns sehr gutgetan. Heute hat man gesehen, wenn wir mit Selbstbewusstsein spielen, zu was wir in der Lage sind“, betont der überragende Goalie Hendrik Hane.

In Augsburg ist die Stimmung im Keller! Nach dem deutlichen 1:5 der Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers schimpft Ryan Button: „Es war ziemlich hässlich! Ich weiß nicht, was los ist. Wir spielen nicht gut, wir spielen nicht als Team, wir geben den anderen Teams einfach zu viele Torchancen. Ich weiß nicht, wie man das beheben kann. Es fehlt einfach an Einsatz, und das ist nicht akzeptabel.“

ERC Ingolstadt – Dresdner Eislöwen 3:2 (OT)

Ingolstadt feiert den 10. Sieg in Folge im knapper als erwartetet verlaufenen Duell der Gegensätze und bleibt an der DEL-Spitze. Kenny Agostino erzielt den Siegtreffer in der Overtime. Dresden nimmt nach dem Trainerbeben um Niklas Sundblad immerhin einen Punkt mit.

MagentaSport Experte Patrick Ehelechner spricht über die Entlassung des Dresdner Trainers Niklas Sundblad und die Demission von Sportdirektor Matthias Roos: „Ich finde, die Fehler wurden bei den Verpflichtungen im Sommer gemacht. Es wurden Namen eingekauft, die vielleicht ein bisschen älter sind, die mal eine gute Zeit in der DEL hatten, die nicht mehr die allerschnellsten sind – ohne persönlich werden zu wollen. Mir fehlt generell der Speed bei Dresden.“

Dresdens Geschäftsführer Maik Walsdorf erklärt den Ablauf der Entlassung von Niklas Sundblad





Dresdens Interims-Trainer Petteri Kilpivaara: „Das war ein erkämpfter Punkt. Ich bin richtig stolz auf die Jungs, wie sie alles gegeben haben. Das war nicht nur ein defensiver Kampf, wir haben auch vorne gute Chancen gehabt.“

Auch Dresdens Janick Schwendener ist glücklich über den Punkt: „Es tut schon sehr gut. Wir nehmen in der Situation, in der wir gerade sind, natürlich jeden Punkt mit – besonders beim Spitzenreiter. Wir haben uns eigentlich nicht so viel vorgenommen. Möglichst einfach spielen, mit viel Herzblut. Hut ab vor der Mannschaftsleistung. Das war bis dato das beste Spiel von uns.“

Ingolstadts Leon Hüttl gibt zu: „Das war auf jeden Fall nicht so, wie wir spielen wollten. Aber am Ende haben wir den Sieg geholt. Das ist, was zählt.“

Straubing Tigers – Kölner Haie 0:2

Im Topspiel behalten die Haie bei den bislang so heimstarken Tigers die Oberhand. Erst im Schlussdrittel fallen die Tore durch Oliwer Kaski und Patrick Russell. Straubing kassiert die 4. Niederlage in Serie, rutscht auf Platz 3 ab und ist mit 45 Zählern nun punktgleich mit den Haien.

Straubings Filip Varejcka: „Wir haben leider viele Strafen gezogen und es war wieder ein sehr frustrierendes Spiel. Zum gewissen Teil hat das Spiel Spaß gemacht, aber am Ende will man gewinnen. Wenn man jetzt die 4. Niederlage in Folge hat, dann hört der Spaß dann auch langsam auf.“

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin 1:6

Berlins Freddy Tiffels: „Hoffentlich geht es jetzt so weiter. Wir hatten immer mal wieder ein gutes Spiel, dann wieder ein schlechtes. Jetzt wollen wir mal eine Serie anfangen.“

Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München 3:1

Die Roosters feiern den nächsten Sieg. Nach dem 6:1 im Kellerduell mit den Dresdner Eislöwen besiegt Iserlohn nun die Münchner. Überragender Mann bei den Gastgebern ist Goalie Hendrik Hane. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nun 7 Punkte.

Iserlohns überragender Goalie Hendrik Hane: „Das ganze Team hat überragend gespielt. Das Spiel gegen Dresden hat uns sehr gutgetan. Heute hat man gesehen, wenn wir mit Selbstbewusstsein spielen, zu was wir in der Lage sind.“

Stimmen und Tore des Spiels





Augsburger Panther – Nürnberg Ice Tigers 1:5

Die Panther kassieren eine deutliche Niederlage im bayerisch-fränkischen Duell, Nürnberg führt zwischenzeitlich sogar 5:0. Augsburg muss damit die 3. Pleite in Folge hinnehmen und kassierte dabei 17 Gegentreffer.

Augsburgs Ryan Button spricht Klartext: „Es war ziemlich hässlich! Ich weiß nicht, was los ist. Wir spielen nicht gut, wir spielen nicht als Team, wir geben den anderen Teams einfach zu viele Torchancen. Ich weiß nicht, wie man das beheben kann. Es fehlt einfach an Einsatz, und das ist nicht akzeptabel!“

Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim 2:4

Mannheim feiert den Derbysieg und erobert den 2. Platz. Nach 24 Minuten führen die Adler bereits mit 3:0 und geben den Vorsprung nicht mehr. In der Tabelle zieht Mannheim mit nunmehr 47 Punkten an den Straubing Tigers vorbei.

Fischtown Pinguins – Löwen Frankfurt 5:2

Die Pinguins kehren nach 4 Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück, führen schon nach dem 1. Drittel mit 4:0. Bremerhaven rangiert auf Platz 6, die Löwen bleiben 13.

