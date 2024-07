Traditionstreffen in WeiÃŸwasser: GemÃ¼tlicher Abend mit vielen aufgefrischten Erinnerungen

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Im Juni dieses Jahres fand wieder das traditionelle Treffen der ehemaligen Eishockeycracks statt. Da die langjährige Stammgaststätte „Waldhaus“ den Betrieb...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Im Juni dieses Jahres fand wieder das traditionelle Treffen der ehemaligen Eishockeycracks statt.

Da die langjährige Stammgaststätte „Waldhaus“ den Betrieb eingestellt hatte, musste eine neue Location gefunden werden. Der Ehrenrat des Eissport Weißwasser e.V. als organisierendes Organ fand mit dem „Gasthaus zur Friedenseiche“ einen Ort, welcher ebenfalls eine langjährige Präsenz in unserer Stadt aufweist.

In der ehemaligen Turnhalle der Schule1, welche jetzt als Veranstaltungsort genutzt wird, haben einige anwesende Sportler noch den „Turnunterricht“ durchgeführt. Wie auch schon im Vorjahr spielte auch das Wetter mit und somit konnte man lange Zeit den Biergarten für tolle Gespräche nutzen.

Der Einladung des Ehrenrates waren insgesamt 42 Personen gefolgt. Insgesamt 20 ehemalige Eishockeyspieler sowie zwei ehemalige Schiedsrichter aus der Glasmacherstadt verbrachten mit ihren Partnern einen sehr gemütlichen Abend. Um 18 Uhr eröffnete der Ehrenratsvorsitzende Uwe Hoffmann die Veranstaltung. Er übergab dann an den Geschäftsführer der Lausitzer Füchse, Dirk Rohrbach das Wort. Dieser sprach über die abgelaufene und bevorstehende Saison und gab einen Überblick zur Vision der internationalen Bildungs- und Sportakademie.

Nachdem alle das Abendessen eingenommen hatten, gingen die Gespräche weiter und es gab natürlich keine „Platzordnung“ mehr.

Da es in der ehemaligen Sporthalle eine Bühne mit Leinwand gab, konnten über die gesamte Zeit bewegte Bilder aus den 1960igern bis zu Spielen im vereinten Deutschland in den 90iger Jahren gezeigt werden. Höhepunkte dabei waren Spiele der DDR-Nationalmannschaft gegen Kanada und die UdSSR (das legendäre 3:3 in Weißwasser!), sowie die WM-Partie BRD – DDR in Dortmund 1983).

Prozentual am stärksten vertreten waren diesmal die Stürmer mit 9 Vertretern. Ältester Teilnehmer war mit 88 Jahren der ehemalige Torwart Horst Hilbig, jüngster Teilnehmer mit 51 Jahren war Dirk Rohrbach

Der Abend hat allen Teilnehmern gut gefallen, so dass einer Neuauflage im Jahr 2025 nichts im Wege steht.

Der Ehrenrat dankt den Wirtsleuten und seiner Crew für den geleisteten Service und freut sich auf eine mögliche Wiederholung im kommenden Jahr.

(Bericht Ehrenrat des Eissport Weißwasser e.V.)