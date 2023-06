Traditionstreffen der ehemaligen Cracks in Weißwasser

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Am Samstag den 17.06.2023 fand wieder ein Treffen der ehemaligen Eishockey-Cracks in der traditionsreichen Gaststätte „Waldhaus“ am Braunsteich statt. Letztmalig...

Weißwasser. (PM Lausitzer Füchse) Am Samstag den 17.06.2023 fand wieder ein Treffen der ehemaligen Eishockey-Cracks in der traditionsreichen Gaststätte „Waldhaus“ am Braunsteich statt. Letztmalig gab es ein gemeinsames Wiedersehen zur Festveranstaltung anlässlich des 90jährigen Bestehens des Eishockeysports in Weißwasser im Dezember 2022. Erstmalig fand die Veranstaltung im Sommer statt, das Wetter spielte pünktlich zum Start der Veranstaltung mit und somit konnte man das Flair am Braunsteich der Geburtsstätte des Weißwasseraners Eishockeys so richtig genießen. Der Einladung des Ehrenrates vom Eissport Weißwasser waren insgesamt 54 Teilnehmer gefolgt. Insgesamt 29 ehemalige Eishockeyspieler sowie zwei ehemalige Schiedsrichter aus der Glasmacherstadt verbrachten mit ihren Partnerinnen einen sehr gemütlichen Abend. Bereits vor dem offiziellen Beginn hatten sich einige zu Kaffee und Kuchen eingefunden. Um 18:00 Uhr eröffnete der Vereinsvorsitzende des Eissport Weißwasser e.V. Bernard Stefan die Veranstaltung. Er sprach über die Entwicklung des Eissports in den vergangenen Jahren und gab einen Ausblick auf die kommende Saison. Anschließend richtete ehemalige Torwart Roland Herzig als Vertreter des Ehrenrates einige Worte an die geladenen Gäste. Er sprach über die existenziell wichtige Traditionspflege und brachte seine Freude über das zahlreiche Erscheinen zum Ausdruck. Nachdem der offizielle Teil beendet war und alle das Abendessen eingenommen hatten, begannen die tollen Gespräche und einige der Teilnehmer hatten sich Jahrzehnte(!) nicht mehr gesehen.

Prozentual waren die Torhüter am stärksten vertreten. Insgesamt standen die anwesenden Goalies von 1954 bis 1999 im Tor der Dynamos bzw. des Eissport Weißwasser. Torwart Horst Hilbig (1954 – 1961 im Männerbereich aktiv) war mit 87 Jahren ältester Teilnehmer. Die weiteste Anreise hat Eckardt Scholz (1972 -1985) aus Ravensburg mit ca. 700 km auf sich genommen. Der Abend hatte allen Teilnehmern gut gefallen, so dass einer Neuauflage im Jahr 2024 nichts im Wege steht. Dann jährt sich das Traditionstreffen, welches erstmals 1974 im ehemaligen Internat unter Führung des heutigen Ehrenratsmitglieds Reiner Tudyka ins Leben gerufen wurde zum 50. Mal. Der Ehrenrat vom Eissport Weißwasser e.V. dankt den Wirtsleuten und seiner Crew für den geleisteten Service und wünscht für die Zukunft alles Gute.

