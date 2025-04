Tradition braucht Zukunft â€“ auf der Zielgeraden!

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Die gemeinsame Spendenaktion der Lausitzer Füchse und des ES Weißwasser e.V. für die dringend benötigte Flexbande sowie die U17 der Lausitzer Jungfüchse hat innerhalb kürzester Zeit eine überwältigende Resonanz erfahren.

Seit dem Start der Crowdfunding-Kampagne am 12. März 2025 wurden bereits über 90.000 Euro durch großzügige Spenden von Unternehmen und Privatpersonen gesammelt – ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit dem Eishockeystandort Weißwasser. Wir möchten uns in aller Form bei den weit über 1.000 Spenderinnen und Spendern bedanken, die mit ihrem Beitrag Teil dieses großartigen Erfolges geworden sind. Unser Dank und Stolz gelten zudem all jenen, die über die verschiedensten Kommunikationswege von dieser Aktion erfahren haben und – obwohl sie nicht direkt zur Füchse-Familie gehörten – dennoch gespendet haben. Genau das macht unsere starke Gemeinschaft aus, derer ihr nun ein wertvoller Teil geworden seid!

Neue Herausforderungen – weiterer Spendenbedarf!

In der Stadtratssitzung von Weißwasser O./L am 25. März dieses Jahres wurde die Vergabe für die Erneuerung der Bandenanlage in der Eisarena beschlossen. Das wirtschaftlichste Angebot für die Flexbande beläuft sich auf 331.094,88 Euro, und übersteigt somit die ursprünglich geplante Summe. Laut einem weiteren Beschluss aus dem Februar 2025 müssen die Lausitzer Füchse 25 Prozent der Gesamtkosten übernehmen. Die ursprünglich angestrebte Spendensumme von 75.000 Euro reicht somit jedoch nicht aus. Um diese Lücke zu schließen, haben wir beschlossen, das Spendenziel um 9.999 Euro zu erhöhen. So soll die Finanzierung vollständig gesichert werden.

Gemeinsam zum Ziel: Spendenaktion läuft bis zum 30. April 2025

Angesichts dieser neuen Entwicklung rufen die Lausitzer Füchse und der ES Weißwasser e.V. noch einmal zur Unterstützung auf. Jeder Euro zählt! Wer bereits gespendet hat oder wem der Eishockeystandort Weißwasser am Herzen liegt, kann weiterhin einen wichtigen Beitrag leisten.

Daher bitten wir alle Fans, Freunde und Gönner des Eishockeysports, die Aktion weiter bekannt zu machen. Jede geteilte Nachricht, jede Empfehlung im eigenen Netzwerk bringt uns dem Ziel ein Stück näher.

Wieso Sie helfen sollten:

• Jeder Beitrag – ob groß oder klein – hilft uns, das Ziel zu erreichen.

• Firmen und Unternehmer: Jede Unternehmensspende hilft, die Zukunft des Eishockeystandorts Weißwasser zu sichern. Der Profisport ist nicht nur ein Aushängeschild der Region, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Er schafft Arbeitsplätze, stärkt den lokalen Handel und zieht Besucher an. Mit jeder Unterstützung wird also nicht nur die Eisarena modernisiert, sondern auch ein funktionierender Wirtschaftskreislauf in Weißwasser und der Region gefördert.

