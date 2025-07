Towerstars: VertragsverlÃ¤ngerung mit „Youngster“ Fabio Sarto

Ravensburg. (PM Towerstars) Mit Fabio Sarto bestätigen die Ravensburg Towerstars den Verbleib eines weiteren Spielers aus der vergangenen Saison.

Der 21-Jährige konnte sich bei seinem DEL2-Debüt trotz hartem Konkurrenzkampf um Eiszeiten mit Talent und viel Ehrgeiz empfehlen.

Bereits während seiner DNL-Stationen in Mannheim hatte Fabio Sarto auf sich aufmerksam gemacht und sich für ein künftiges Engagement bei den Towerstars empfohlen. Um mehr Spielpraxis im Seniorenbereich zu sammeln, stand der gebürtige Frankfurter in der Saison 2023/2024 zunächst im Kader der ECDC Memmingen Indians in der Oberliga Süd. Zur vergangenen Saison erfolgte dann der geplante Wechsel nach Ravensburg. Dort arbeitete er sich mit großem Einsatz an das DEL2-Niveau heran und genoss das Vertrauen des Trainerteams. In seinen 62 Pflichtspieleinsätzen erzielte der Außenstürmer drei Tore und bereitete zwei weitere vor.

„Die Trainer, meine Mitspieler und die Fans haben mich herzlich aufgenommen. Diese Atmosphäre hat es mir leicht gemacht, mich schnell einzuleben und mein Bestes zu geben. Ich freue mich schon jetzt auf eine weitere spannende Saison in Ravensburg – und natürlich darauf, gemeinsam mit dem Team und den neuen Mitspielern an unsere Leistungen anzuknüpfen“, sagt Fabio Sarto mit viel Vorfreude auf den Start der Vorbereitung in wenigen Wochen.

„Fabio hat in der vergangenen Saison die ihm gebotene Chance genutzt und sich in den Kader der Towerstars gekämpft. Er hatte eine schwierige Vorsaison, konnte aber durch akribisches Arbeiten und seinen kämpferischen Charakter jede Menge lernen und so der Mannschaft enorm weiterhelfen. Er ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was junge Spieler erreichen können, wenn sie die richtige Einstellung mitbringen und jeden Tag besser werden wollen“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

