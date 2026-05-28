Towerstars verpflichten kanadisches Sturmduo aus der schwedischen Allsvenskan

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars setzen bei ihren fortschreitenden Kaderplanungen ein offensives Ausrufezeichen.

Vom schwedischen Club HC Kalmar wechseln Matt Fonteyne und Matthew Struthers nach Oberschwaben und sollen bei den Towerstars wichtige offensive Akzente setzen.

Der 28-jährige Matt Fonteyne stammt aus Wetaskiwin in der kanadischen Provinz Alberta und konnte sich bei renommierten Universitätsclubs in der nordamerikanischen Eishockeyszene etablieren. In der Saison 2018/2019 sammelte er zudem wertvolle Erfahrungen beim AHL-Club San Jose Barracuda, für den er 44 Pflichtspiele bestritt und 15 Scorerpunkte verbuchte. Der Wunsch nach einer neuen Herausforderung führte den 1,78 Meter großen Center zur Saison 2023/2024 in die Schweiz zum HC Winterthur. In 33 Pflichtspielen für den Swiss-League-Club erzielte Matt Fonteyne 10 Tore und bereitete 19 weitere Treffer vor. Anschließend folgten zwei Spielzeiten beim schwedischen Zweitligisten HC Kalmar, wo er in 106 Begegnungen 26 Tore erzielte und 33 Vorlagen beisteuerte. Matt Fonteyne empfiehlt sich als schneller Angreifer mit Torinstinkt und Führungsqualitäten.

„Ravensburg gilt seit Jahren als etablierter Club in Deutschland – mit einem professionellen Umfeld, einer tollen Fanbasis und zudem einer wunderschönen Stadt. Einige meiner Freunde, die bei anderen Clubs in der Liga spielen, haben mir das bestätigt“, sagt Matt Fonteyne zu den Gründen für seinen Wechsel. „Außerdem hatte ich mit meinem Agenten, Marius Riedel und Trainer Johan Pennerborn sehr gute Gespräche, sodass wir schnell eine gemeinsame positive Richtung gefunden haben. Ich kann es kaum erwarten, in Ravensburg anzukommen und meine neuen Kollegen sowie die Fans kennenzulernen“, ergänzt der Neuzugang.

Einen ähnlichen Karriereverlauf nahm Matthew Struthers, der ebenfalls in den vergangenen zwei Jahren für den HC Kalmar stürmte und in 92 Begegnungen 63 Scorerpunkte sammelte – darunter 27 Tore. Der 26-jährige Angreifer aus Ontario spielte nach seiner fundierten Ausbildung in den hochklassigen Juniorenligen OHL sowie U-Sports und bringt ebenso wie sein Teamkollege AHL-Erfahrung mit. Für Cleveland und Laval absolvierte der 1,88 Meter große und 93 Kilogramm schwere Stürmer insgesamt 24 Einsätze in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga. Sowohl in Nordamerika als auch zuletzt in Schweden galt Matthew Struthers als vielseitiger Angreifer, der seine Defensivaufgaben stets im Blick hat und sowohl auf als auch neben dem Eis eine wichtige Rolle im Team einnehmen kann.

Matthew Struthers sagt zu seinem Wechsel zu den Towerstars: „Ich freue mich riesig auf die kommende Saison in Ravensburg. Ich habe schon immer den Wunsch gehabt, einmal in Deutschland zu spielen und dass es jetzt mit den Towerstars geklappt hat, ist ein wahrer Glücksfall für mich.“ Auch für ihn sei die Entscheidung nach guten Gesprächen mit dem Towerstars-Management sowie nach dem Austausch mit befreundeten Spielern schnell gefallen. „Auf den August freue ich mich schon sehr und ich hoffe, Ravensburg mit Toren und harter Arbeit dabei helfen zu können, einen weiteren Titel zu gewinnen“, ergänzt der kanadische Stürmer.

Zur Doppelverpflichtung der kanadischen Angreifer sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars: „Mit Matthew Struthers und Matt Fonteyne haben wir zwei Spieler verpflichtet, die nicht nur sportlich hervorragend zu unserem Konzept passen, sondern auch charakterlich die Werte der Ravensburg Towerstars verkörpern. Sie haben in den vergangenen beiden Spielzeiten gemeinsam bewiesen, dass sie sowohl bei Fünf-gegen-Fünf als auch in Unter- und Überzahl erfolgreich agieren können. Ich bin überzeugt, dass sie auch für die Towerstars eine wichtige Rolle einnehmen werden und wir gemeinsam mit ihnen den nächsten Schritt gehen können.“