Towerstars vergeben weitere Förderlizenz an einen jungen Goalie

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Towerstars haben auf die aktuelle Torhütersituation reagiert und Torhüter Erik Eder vom Kooperationspartner ERC Ingolstadt mit einer Förderlizenz ausgestattet.

Da Nico Pertuch aufgrund des aktuellen Verletzungsausfalls von Michael Garteig zu seinem Stammverein zurückbeordert wurde, sichern sich die Towerstars kurzfristig mit dieser Maßnahme ab. Erik Eder ist 18 Jahre alt und stand neben seinen Einsätzen für die U20 des ERC Ingolstadt auch im Kader der deutschen U16, U17 sowie U18-Nationalmannschaft.

„Das ging natürlich jetzt alles ziemlich schnell, aber die Herausforderung als Backup in Ravensburg nehme ich selbstverständlich gerne an“, sagte der 1,78 Meter große Keeper kurz vor seinem ersten Trainingseinsatz in Ravensburg am Mittwoch.

„Ich möchte mich bei Erik und dem ERC Ingolstadt für die Bereitschaft herzlich bedanken. Erik ist ein junger Torwart mit viel Potential, den wir bei seiner Weiterentwicklung unterstützen möchten“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

