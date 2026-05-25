Towerstars verabschieden zwei weitere Spieler

Ravensburg. (PM Towerstars) In den vergangenen Wochen gab es eine Vielzahl von Vertragsverlängerungen und -bestätigungen.

Im Zuge der Kaderplanungen stehen jetzt aber zwei Abschiede an. So werden die Stürmer Marvin Schmid und Maxim Scholl in der kommenden Saison nicht mehr das Towerstars-Trikot tragen.

Marvin Schmid war zur vergangenen Saison von Regensburg nach Ravensburg gewechselt und wurde im Towerstars-Team sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive eingesetzt. In seinen 52 Hauptrunden- sowie sieben Playoff-Einsätzen verbuchte der 27-Jährige vier Tore und neun Vorlagen.

Maxim Scholl stieß Ende Januar als Ersatz für den seinerzeit verletzten Nikita Kessler zum Towerstars-Team. Zuvor stürmte er für das U20-Team des EV Landshut. 13 Mal stand der 19-Jährige in der Hauptrunde in der Aufstellung und verbuchte einen Assist. In den Playoffs kam eine weitere Begegnung im Towerstars Trikot hinzu.

Die Ravensburg Towerstars bedanken sich bei Marvin Schmid und Maxim Scholl für ihr Engagement und wünschen ihnen für die sportliche und private Zukunft alles Gute.